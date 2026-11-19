Il Rotary Club Piacenza Sant’Antonino prosegue con determinazione il proprio percorso di rilancio e rinnovamento, accogliendo quattro soci nell’arco di meno di due mesi: un risultato significativo che testimonia la vitalità del Club e la volontà di costruire il proprio futuro attraverso nuove energie, competenze e, soprattutto, qualità umane. Un percorso fortemente voluto e sostenuto dal Presidente Alex Romano, affiancato da un Consiglio Direttivo coeso e motivato, composto da Maria Grazia Sabato, Matteo Galante, Alberto Dosi e Federico Trabucchi. Dopo un periodo complesso, che aveva comportato una significativa riduzione dell’effettivo, il Club ha scelto di ripartire puntando sulla collaborazione, sulla partecipazione attiva dei soci e sulla costruzione di rapporti autentici, fondati sulla fiducia, sulla lealtà e sul rispetto reciproco. Una crescita non soltanto numerica, dunque, ma soprattutto qualitativa, nella convinzione che il valore di un Club si misuri innanzitutto attraverso le persone che ne fanno parte e la loro disponibilità a condividere lo spirito di servizio rotariano.

Il primo importante momento di questa nuova fase si è svolto lunedì 21 settembre 2026, in occasione dell’Interclub del Gruppo Placentia, alla presenza del Governatore del Distretto 2050 Francesco Treccani e dei rappresentanti degli altri Rotary Club piacentini. Durante la serata sono stati ufficialmente accolti Guglielmo Bosi e Martino Fanizzi, due professionisti con esperienze e competenze differenti, accomunati da qualità personali e valori pienamente coerenti con lo spirito rotariano. Guglielmo Bosi, presentato dal Presidente Alex Romano, è architetto e libero professionista, con un percorso professionale caratterizzato da determinazione, versatilità e spirito imprenditoriale. Dopo una prima esperienza nel settore edilizio, ha conseguito la laurea in Architettura al Politecnico di Milano, conciliando l’attività lavorativa con gli studi universitari. Ha quindi sviluppato la propria carriera nella progettazione architettonica e nel settore immobiliare, ampliando successivamente le competenze alle energie rinnovabili e all’efficientamento energetico degli edifici. È inoltre consulente tecnico del Tribunale di Piacenza e certificatore energetico abilitato. Accanto alla professione, coltiva numerosi interessi, tra cui lo sport e le attività legate al mare. Un percorso che testimonia capacità di affrontare nuove sfide, intraprendenza e volontà di crescita continua, qualità che si accompagnano alla serietà personale e alla disponibilità a contribuire attivamente alla vita del Club.

Martino Fanizzi, presentato dalla socia Maria Grazia Sabato, è avvocato penalista e cassazionista, con una consolidata esperienza nel diritto penale d’impresa e dell’economia. Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha arricchito la propria preparazione attraverso numerosi percorsi di specializzazione e alta formazione, approfondendo, tra gli altri, il diritto commerciale, il diritto sportivo, il business law e le tematiche legate alla responsabilità degli enti. Dopo importanti esperienze professionali, ha avviato il proprio studio legale a Milano, dedicandosi in particolare alla consulenza e all’assistenza giudiziale e stragiudiziale di persone fisiche e imprese. È membro della Camera Penale di Milano e dell’Associazione Nazionale Italiana Tutori ed Amministratori di Sostegno. Alla preparazione professionale affianca capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra e sensibilità verso le persone, caratteristiche che, insieme alla serietà e alla condivisione dei valori rotariani, hanno motivato la sua presentazione al Club. Per entrambi, infatti, i rispettivi soci presentatori hanno voluto sottolineare non soltanto il valore dei percorsi professionali, ma soprattutto le qualità umane, l’integrità personale e la disponibilità a mettere competenze ed esperienze al servizio degli altri.

A distanza di appena sette settimane, lunedì 9 novembre 2026, una nuova conviviale, svoltasi al Ristorante Antonietta di Piacenza, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Sant’Antonino. Alla presenza del Presidente Alex Romano, dei soci, di autorità rotariane e di numerosi ospiti, sono stati ufficialmente accolti Anna Mazzari e Pietro Montenet, entrambi presentati dalla socia Maria Grazia Sabato, che ne ha illustrato i percorsi professionali e le qualità personali, sottolineando i rapporti di stima e amicizia consolidati nel tempo. Anna Mazzari è una professionista della comunicazione, della grafica e del marketing digitale, con una formazione nel campo artistico e dei beni culturali. Dopo la maturità artistica al Liceo Colombini di Piacenza, ha frequentato il corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Parma, arricchendo successivamente la propria preparazione con qualifiche specialistiche nel settore della comunicazione. Nel corso della carriera ha collaborato con importanti realtà imprenditoriali, commerciali, culturali e istituzionali. Ha ricoperto incarichi nell’organizzazione di mostre ed eventi e nella curatela artistica del Museo del Cinema di Polesine-Zibello, collaborando inoltre con realtà significative del territorio, tra cui la Banca di Piacenza e la Diocesi di Piacenza-Bobbio. Dal 2019 affianca all’attività professionale anche un impegno imprenditoriale nel settore immobiliare. Creatività, versatilità e capacità organizzative si accompagnano a una particolare sensibilità nelle relazioni umane, alla lealtà e alla disponibilità verso gli altri. Già vicina alle iniziative del Club, Anna ha dimostrato concretamente il proprio spirito di partecipazione, contribuendo alla realizzazione dei service e condividendo i valori di amicizia e solidarietà che caratterizzano il Rotary.

Pietro Montenet rappresenta invece un ritorno particolarmente significativo: è infatti uno dei soci fondatori del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino, del quale ha continuato a condividere valori, amicizie e iniziative anche durante il periodo di interruzione della propria appartenenza formale. Piacentino, laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha maturato oltre vent’anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, specializzandosi nella consulenza alle imprese. Dopo le esperienze presso Banco di Sicilia, UniCredit e Banca Popolare di Vicenza, opera attualmente presso il Centro Imprese di Piacenza di Intesa Sanpaolo, occupandosi in particolare della consulenza specialistica alle aziende attive sui mercati internazionali. Accanto alla preparazione professionale coltiva numerosi interessi culturali e sportivi, dall’arte alla lettura, dal teatro al tennis e allo sci. Il suo ritorno assume un significato che va oltre il semplice ampliamento dell’effettivo: Pietro, infatti, anche negli anni in cui non era formalmente socio, ha continuato a frequentare il Club e a contribuire concretamente alla realizzazione di diversi service, mantenendo vivo il proprio legame con la comunità rotariana. Un ritorno che rappresenta continuità, appartenenza e fiducia nel futuro, valorizzando la storia e le radici del Sant’Antonino.

I quattro ingressi rappresentano una prima, importante conferma del percorso delineato dal Presidente Alex Romano per l’anno rotariano 2026-2027. Fin dall’inizio del mandato, il Presidente ha posto al centro del proprio programma la volontà di ricostruire un Club coeso, aperto, dinamico e capace di coinvolgere persone motivate, disponibili a mettere competenze, esperienze e relazioni al servizio della comunità. Il messaggio iniziale, «Siamo pochi, ma siamo una squadra», trova oggi un’ulteriore conferma nei risultati raggiunti: il Sant’Antonino sta crescendo rapidamente, mantenendo al centro la qualità delle persone e la condivisione dei valori rotariani. Una crescita sostenuta dal lavoro del Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo, impegnati a rafforzare il senso di appartenenza, la collaborazione e la partecipazione attiva dei soci. L’obiettivo non è semplicemente aumentare il numero degli iscritti, ma costruire una comunità di persone che condividano serietà, lealtà, rispetto, amicizia autentica e volontà di contribuire concretamente al bene comune. Il Club guarda così al futuro con rinnovato entusiasmo, confermando il proprio impegno nei progetti di servizio, nella cultura, nella sostenibilità, nell’attenzione alle fragilità e nel coinvolgimento delle nuove generazioni.