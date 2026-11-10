Crescita e coesione: la cooperazione leva strategica per il futuro dell’Emilia-Romagna

Conferenza regionale della cooperazione dell’Emilia-Romagna promossa dalla Regione e dalle centrali cooperative, sul tema “Generare Valore Insieme. Cooperazione, comunità e impatto nelle grandi transizioni”

La cooperazione continua a rappresentare una delle principali infrastrutture economiche e sociali dell’Emilia-Romagna. Un modello d’impresa capace di coniugare crescita, occupazione, partecipazione e radicamento territoriale, contribuendo alla competitività del sistema regionale e alla tenuta delle comunità.

È quanto emerge dall’Osservatorio regionale sulla cooperazione, presentato nell’ambito della Conferenza regionale della cooperazione dell’Emilia-Romagna promossa dalla Regione e dalle centrali cooperative, sul tema “Generare Valore Insieme. Cooperazione, comunità e impatto nelle grandi transizioni”. L’evento si è tenuto oggi al Tecnopolo Dama di Bologna, tra gli altri è intervenuto Juan Antonio Pedreno, presidente di Social Economy Europe. L’intervento conclusivo è stato di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

In Emilia-Romagna operano 3.486 cooperative che occupano quasi 230 mila addetti. Pur rappresentando meno dell’1 per cento delle imprese regionali, le cooperative impiegano il 12,8 per cento dei lavoratori e generano ricavi pari all’11,5 per cento di quelli delle società di capitali. La regione concentra il 17 per cento dell’occupazione cooperativa nazionale e si conferma la prima realtà italiana per numero di addetti nelle imprese cooperative. A caratterizzare il sistema regionale è anche la dimensione delle imprese: ogni cooperativa occupa mediamente 66 addetti, contro una media nazionale di 23.

Sotto il profilo economico il modello cooperativo conferma la propria solidità, con un andamento positivo. Tra il 2016 e il 2024 le cooperative hanno aumentato i ricavi del 13,5 per cento in termini reali e l’occupazione del 4 per cento. Nel confronto tra 2024 e 2025, inoltre, i ricavi delle cooperative sono cresciuti del 4,4 per cento, rispetto al 3 per cento delle società di capitali, mentre gli addetti sono aumentati del 2 per cento contro l’1,6 per cento delle società di capitali.

I dati sono stati presentati da Guido Caselli, vicesegretario generale e direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, evidenziano come la cooperazione sia una componente strutturale delle principali filiere economiche e sociali della regione. Nella sanità e nel sociale oltre sette addetti su dieci delle imprese del comparto lavorano in cooperative, che rappresentano il 48,3 per cento dei ricavi del settore rispetto alle società di capitali. In agricoltura la cooperazione conferma un ruolo centrale nell’organizzazione della filiera, con ricavi pari al 66,1 per cento di quelli delle società di capitali e il 22,1 per cento degli addetti del comparto. Una presenza particolarmente significativa si registra anche nella logistica, dove le cooperative occupano il 22,2 per cento degli addetti, e nei servizi alle imprese, dove impiegano il 15,1 per cento dei lavoratori del settore.

Accanto al peso economico emerge un altro elemento distintivo: la capacità di generare relazioni e risposte collettive ai bisogni delle comunità. Dall’amministrazione condivisa nei servizi di welfare all’aggregazione degli investimenti e dell’offerta nel settore agroalimentare, fino alla costruzione di filiere fondate sulla qualità del lavoro e sulla responsabilità sociale d’impresa, la cooperazione continua a rappresentare uno strumento di partecipazione economica e sociale capace di trasformare esigenze diffuse in progetti duraturi.

Dati che assumono un significato ancora più rilevante in una fase segnata dalla transizione ecologica, dalla trasformazione digitale e dai cambiamenti demografici. Sfide che richiedono nuove forme di organizzazione economica e sociale, capaci di tenere insieme innovazione, sostenibilità e inclusione.

Dichiarazioni

“La cooperazione rappresenta una parte fondamentale dell’identità economica e sociale dell’Emilia-Romagna. I dati confermano la capacità delle imprese cooperative di creare lavoro, produrre crescita e generare valore per le comunità – dichiara Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna e copresidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia-Romagna – Le grandi transizioni che stiamo vivendo stanno cambiando il modo di produrre, lavorare, abitare e prendersi cura delle persone. In questo contesto la cooperazione può offrire una risposta originale, fondata sulla mutualità, sulla partecipazione e sulla capacità di trasformare bisogni condivisi in progetti imprenditoriali. La sfida è mettere a disposizione delle nuove generazioni, dei territori e delle comunità il patrimonio di competenze, relazioni e innovazione costruito da oltre un secolo di esperienza cooperativa, per generare sviluppo economico e benessere diffuso”.

“La cooperazione è una componente fondamentale dell’economia sociale e i dati dell’Osservatorio regionale lo dimostrano – dichiara Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna e copresidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia-Romagna – In tutti i comparti, i principi cooperativi contribuiscono a costruire un’economia generativa e non estrattiva, capace di creare valore e redistribuirlo, rafforzando imprese, comunità e territori. È questa la direzione indicata anche dalla nuova strategia europea per l’economia sociale: un modello di sviluppo che mette al centro le persone, la partecipazione e la sostenibilità, senza rinunciare alla competitività”.