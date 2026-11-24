Bologna – “Un incontro positivo, con buone notizie per le lavoratrici e i lavoratori”. Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, sull’esito del tavolo di monitoraggio della crisi Realco – che ha coinvolto anche quattro supermercati nel piacentino, tre dei quali acquisiti dalla catena MD – convocato oggi dalla Regione Emilia-Romagna. Attorno al tavolo c’erano la proprietà, le organizzazioni sindacali, i commissari giudiziali e l’Agenzia regionale per il lavoro. Le novità sono tre, e – sottolinea la Regione – vanno tutte nella direzione considerata giusta.

Prima di tutto gli stipendi in arrivo. Nei prossimi giorni lavoratrici e lavoratori riceveranno le ultime mensilità arretrate, quelle di gennaio 2026 e dei primi giorni di febbraio. Importante anche la notizia di una nuova asta per cinque punti vendita. Sarà convocata a breve e riguarderà almeno cinque negozi: quattro in provincia di Modena e uno nel Reggiano. “Le prospettive – spiega Paglia – sono positive, poiché si tratta di una manifestazione di interesse vincolante: buone possibilità di successo e di ricollocazione dei lavoratori”. Infine, i magazzini svuotati con una vendita ai privati. Niente svendita in blocco della merce rimasta: entro le festività natalizie, Realco organizzerà una vendita rivolta direttamente ai privati, con generi alimentari e prodotti per la spesa di tutti i giorni a prezzi convenienti. Una soluzione accolta con favore, perché viene incontro alle esigenze delle famiglie alle prese con il carovita.