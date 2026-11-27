Secondo l’indagine Ance, l’associazione dei costruttori di Confindustria, sono 856 i cantieri in Emilia-Romagna che rischiano di fermarsi in assenza delle risorse necessarie a garantire il pagamento alle imprese dei lavori eseguiti nel 2025 . Il presidente di Ance Emilia-Romagna, Maurizio Croci , richiama la necessità di individuare rapidamente le risorse per assicurare la prosecuzione degli interventi, tutelare l’equilibrio finanziario delle imprese e non compromettere gli investimenti legati anche al Pnrr con ricadute sulla crescita e sull’occupazione regionale. Croci afferma: “Prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e garantire la prosecuzione dei cantieri del territorio” Dei 13mila cantieri a rischio in tutta Italia per il caro materiali, secondo l’indagine Ance, ammontano a 856 quelli della Regione Emilia-Romagna che potrebbero fermarsi se non si troveranno le risorse per pagare le imprese.

“Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno – prosegue Croci – per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario”. La quota più alta, pari al 45,2%, riguarda cantieri degli enti locali e quindi a grande impatto per i cittadini del territorio. Il 29% fa capo a enti pubblici come Università, Ausl e autorità portuali, il 7,4% fa riferimento a municipalizzate e il resto si suddivide tra Anas, Rfi e altri enti. “Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e Pa hanno fatto per mettere a terra il Pnrr” continua il Presidente di Ance Emilia Romagna, Maurizio Croci, che conclude: “È prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione della regione.”