Dal Respighi a Frascati: la scienza che unisce porta gli studenti piacentini sul podio nazionale – Doppio riconoscimento per il Liceo Scientifico Respighi di Piacenza nell’ambito dell’International Cosmic Day 2026 e del progetto EEE – Extreme Energy Events, “La Scienza nelle Scuole”, promosso dal Centro Fermi in collaborazione con l’INFN. Un percorso nato tra i banchi di scuola, dalla curiosità e dalla voglia di mettersi in gioco, che ha portato gli studenti a confrontarsi con il mondo della ricerca scientifica.

Protagonisti della prima fase sono stati gli studenti della classe 4ªD, Scienze Applicate con curvatura informatica, insieme a una selezione di studenti della 4ªB, curvatura astrofisica, che, suddivisi in gruppi, hanno accolto la sfida educativa di indagare il fenomeno del Forbush decrease, una temporanea diminuzione del flusso dei raggi cosmici legata all’attività solare. Un tema di ricerca che ha accompagnato il lavoro degli studenti nelle settimane di novembre, in vista dell’International Cosmic Day del 19 novembre. Attraverso l’analisi dei dati provenienti da 14 telescopi della rete EEE, i ragazzi hanno imparato a interpretare grafici, formulare ipotesi e cercare correlazioni, scoprendo il fascino di una ricerca che prende forma attraverso domande, tentativi e confronti. Il lavoro svolto ha permesso al Liceo Respighi di essere selezionato tra le cinque scuole italiane chiamate a presentare i propri risultati durante l’ICD 2026. Un’opportunità che ha visto protagonisti Gabriele Cervini, Matilda Epifani, Teresa Foppiani e Leandro Genesin, che hanno raccontato in diretta streaming il percorso di indagine scientifica, le analisi condotte e i risultati raggiunti a una platea di studenti, docenti e ricercatori.

A questo primo riconoscimento si è aggiunta un’ulteriore opportunità per due studenti della 4ªB: partecipare al Meeting Generale EEE, svoltosi dal 18 al 20 novembre 2026 presso i Laboratori Nazionali INFN di Frascati, dove il Respighi figurava tra le 25 scuole invitate. Accompagnati dalla professoressa Samantha Aimi, referente del progetto EEE per il liceo, Amedeo Pizzamiglio e Lorenzo Valle hanno vissuto tre giornate intense tra seminari, approfondimenti scientifici, incontri con ricercatori e attività di analisi dei dati. Proprio da Frascati, la docente e i due studenti hanno potuto seguire in diretta la presentazione dei quattro compagni della 4ªD, condividendo la soddisfazione di vedere il lavoro costruito in classe valorizzato in un contesto scientifico nazionale. Ma il percorso non si è fermato qui: il Forbush decrease, già al centro dell’indagine condotta a scuola, è diventato protagonista di una nuova sfida nazionale di analisi dei dati, questa volta da affrontare in squadre interscolastiche. I partecipanti sono stati suddivisi in 14 team: i due studenti respighiani hanno collaborato con due ragazzi del Liceo Galvani di Bologna e una studentessa del Liceo Cavour di Roma. Cinque studenti di tre scuole diverse, capaci di trasformare conoscenze, idee e punti di vista differenti in una risorsa condivisa. Un’unica sfida, difficoltà da superare, risultati da interpretare e ore di lavoro proseguite fino a tarda sera, guidati dalla passione e dalla determinazione di arrivare insieme a comprendere il problema. Il risultato è stato il primo posto nel contest nazionale EEE, accompagnato da un premio concreto: l’assegnazione alle scuole degli studenti vincitori di un rivelatore Gamma EDU. Per il Respighi significa arricchire l’Aula delle Stelle di un nuovo strumento di misura che amplierà le opportunità di sperimentazione per l’intera comunità scolastica, rendendo la ricerca sempre più vicina e accessibile.