Sabato 21 novembre alle 11, la Biblioteca Dante, al civico 46 di viale Alighieri a Piacenza, sarà teatro del reading “Voci di donne. Storie di forza e rinascita”, promosso dalla Commissione delle Elette del Comune di Piacenza nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla lettura collettiva di testi, brani scelti per il loro significato e la loro valenza simbolica, parteciperanno gli assessori Christian Fiazza, Mario Dadati e Serena Groppelli, la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo e la vicepresidente dell’assise cittadina Gloria Zanardi, presidente della Commissione speciale delle Elette, unitamente alla consigliera provinciale Nadia Pompini, alla garante comunale per i diritti delle persone con disabilità Miriam Stefanoni e a Giovanna Cardile, insegnante e pedagogista, attivista per i diritti degli orfani di femminicidio. Leggeranno alcuni brani anche i consiglieri comunali Costanza De Poli, Sandro Spezia, Sibilla Brusamonti, Margherita Lecce, Salvatore Scafuto, Andrea Fossati, Angela Fugazza, Caterina Pagani e Tiziana Albasi.