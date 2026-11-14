Dal 20 novembre nuova sede per l’ufficio postale di Zerba

“Il nuovo ufficio postale di Zerba – spiega Poste Italiane – soddisfa, in un ambiente più confortevole, tutte le richieste di servizi postali e finanziari oltre a quelli nuovi della Pubblica Amministrazione appena inseriti. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Inoltre, nella sede è stato installato anche un nuovo Atm Postamat di ultima generazione che sarà attivo a partire dopo qualche giorno dalla riapertura e disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24. Il nuovo ATM Postamat di ultima generazione consentirà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio”.