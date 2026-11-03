Dal 2022 a oggi a Piacenza fiammata dei prezzi oltre il 10 per cento. Cgil “Colpiti sempre gli stessi”

Benzina: ottobre 2025 1.68 al litro, ottobre 2026 2.03 al litro; diesel nello stesso periodo: da 1.62 a 2.26; gas metano da 1.41 al 1.95 al kg; persone utenti degli empori alimentari in Emilia Romagna dato pre e post Covid: da 2246 a 4963. Sono alcuni dei numeri della fiammata inflazionistica in Regione che sono stati illustrati nella mattina del 3 novembre nella sede della Cgil Emilia Romagna. Dai dati sul carovita e l’inflazione in emerge un quadro sconfortante a cui la legge di bilancio – secondo il sindacato – non offre alcuna soluzione. A fronte di una media regionale di più 4% a Piacenza rispetto a un anno fa (dato di settembre) i prezzi sono cresciuti del 3,5 per cento. Se il confronto è con il 2022, anno dell’aggressione bellica dell’Ucraina da parte della Russia, il boom inflazionistico è stato del 10,7%.

“Non siamo tutti sulla stessa barca – ha fatto osservare il segretario generale della Cgil regionale Massimo Bussandri – c’è chi naviga la tempesta a bordo di un transatlantico e chi di una barchetta a remi; mentre dal 2019 i salari reali sono diminuiti e i profitti cresciuti a doppia cifra percentuale, l’aumento vertiginoso dei prezzi delle case, delle bollette, dei trasporti, dei prodotti alimentari colpisce duramente i lavoratori e i pensionati a reddito medio-basso per i quali nella prossima finanziaria non c’è nulla. Il governo ha preferito elargire le solite prebende a chi sta già bene. I più colpiti dal caro-vita sono la stessa platea di persone che porta sulle sue spalle più del 90% del carico fiscale complessivo: fasce sociali che sono già allo stremo e che ora sono duramente penalizzate dalla prossima Finanziaria. Per rendere evidente la nostra contrarietà alle misure dannose del Governo e per rimettere al centro le condizioni materiali di chi lavora o ha lavorato una vita il 20 novembre abbiamo proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori, in concomitanza con la giornata europea di mobilitazione degli studenti”.

Lo sciopero si articolerà in diverse manifestazioni e cortei nei capoluoghi di provincia.

Il tema dell’aumento dei prezzi, esploso in particolare nel corso del 2022, a causa soprattutto delle forti tensioni sul mercato delle materie prime energetiche, aggravate dalla guerra in Ucraina seguita all’invasione russa, è tornato negli ultimi mesi al centro dell’attenzione, per effetto del rincaro del petrolio e dei suoi derivati, dovuto essenzialmente al conflitto tra Stati Uniti e Iran e alle tensioni nel Golfo Persico. Osservando infatti la curva dell’indice mensile dei prezzi si nota come fino alla metà del 2021 esso sia praticamente piatto, attorno a 102-103, per poi salire in modo deciso a partire dalla fine del 2021 fino alla fine del 2022, con un salto netto in particolare attorno a ottobre 2022. Segue un lungo periodo di quasi stabilità, con una crescita lenta fino al 2025. Nel 2026 si registra una nuova fase di forte accelerazione: posto pari a 100 il valore medio dei prezzi del 2015, a fine 2026 si avvicina la soglia di 130, ossia un aumento prossimo al 30%. Nelle tabelle successive si è scelto di confrontare l’indice dei prezzi di settembre 2026, ultimo dato reso disponibile da Istat, con quello di quattro anni prima, settembre 2022, nel pieno della prima impennata e con quello di 7 anni prima, settembre 2019, antecedente la crisi pandemica, punto d’osservazione iniziale.

Variazioni percentuali dei prezzi al consumo per l’intera collettività (indice NIC) settembre 2025/ settembre 2026 settembre 2022/ settembre 2026 settembre 2019/ settembre 2026

Fonte: elaborazione su dati Istat

La crescita dei prezzi in Emilia-Romagna è leggermente sotto la media italiana, sia nell’ultimo anno (+4,0%), sia rispetto al settembre 2022 (+11,2% contro +12,3%), sia al settembre 2019 (+23,9% contro +24,6%). Tra le province emiliano-romagnole, è Rimini quella che ha registrato in tutti i confronti le crescite maggiori (+4,6%, +13,8%, +26,2%), seguita da Ferrara e Bologna. Parma, Piacenza e Reggio Emilia sono quelle con la crescita più contenuta nell’ultimo anno.

Nell’ultimo anno sono aumentati soprattutto i prezzi dei consumi legati alla casa, che sono anche quelli di gran lunga più cresciuti rispetto al 2019. Molto importante nell’ultimo anno anche l’aumento dei prezzi dei trasporti, seguiti da quelli dei servizi di alloggio e ristorazione, che primeggiano nel confronto con il 2022 e hanno registrato un incremento superiore al 30% anche rispetto al settembre 2019. Rispetto a quella data è stato molto rilevante anche l’incremento dei prezzi dei prodotti alimentari e dlle bevande analcoliche. L’unico settore con prezzi tendenzialmente in calo, nonostante il lieve aumento dell’ultimo anno, è quello relativo ai servizi di informazione e comunicazione (−9,6% dal 2022, −19,3% dal 2019). Scendendo per alcune voci ad un ulteriore dettaglio, si può notare come l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno sia stato fortemente trainato in particolare da due voci: energia elettrica, gas e combustibili, che sono saliti del 17,2%, e le spese legate all’utilizzo dei mezzi di trasporto (+13,0%). Singolare l’andamento, molto altalenante, dei prezzi per energia, gas e acqua, che nonostante il forte aumento dell’ultimo anno sono ancora sotto il livello raggiunto nel settembre 2022. Va precisato che la crescita degli affitti reali per abitazione, per quanto non trascurabile nell’ultimo anno, costituisce una media regionale di andamenti verosimilmente molto diverse tra le diverse realtà provinciali, nonché tra grandi centri e periferie. Gli alimentari, infine, sono quasi stabili nell’ultimo anno (+1,3%) ma restano molto più cari di prima della crisi (+29,6% dal 2019).

In sintesi, l’inflazione in Emilia-Romagna è tornata nell’ultimo anno prepotentemente a salire e il motore è soprattutto nei costi di energia e combustibili (+17,2%) e trasporti (+13,0%). Il livello dei prezzi resta comunque molto più alto sia rispetto al 2019 (+23,9%), sia rispetto al 2022 (+11,2%). Gli aumenti più pesanti dal 2019 riguardano energia e abitazione, alimentari e ristorazione, cioè le voci che incidono di più sui bilanci familiari.