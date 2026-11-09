Logo
ciclismo
ciclismo su pista
sei giorni delle rose
Fiorenzuola
Altri Sport
/
Sport
/

Dal 30 luglio al 4 agosto a Fiorenzuola torna la Sei giorni delle Rose

9 novembre 2026 | 12:30
Share0
di Redazione

Redazione

Dal 30 luglio al 4 agosto a Fiorenzuola torna la Sei giorni delle Rose

Sono ufficiali le date della 30ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola

Sono ufficiali le date della 30ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, che si svolgerà dal 30 luglio al 4 agosto 2027 al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda.

Un traguardo importante per la manifestazione, che si prepara a festeggiare trent’anni di grande ciclismo su pista. Sei giornate di gare internazionali, con atleti provenienti da tutto il mondo, per un appuntamento che si conferma tra i più prestigiosi del calendario Classe 1 UCI. Nelle prossime settimane saranno svelati i primi dettagli del programma.