Dal 30 luglio al 4 agosto a Fiorenzuola torna la Sei giorni delle Rose
9 novembre 2026 | 12:30
Sono ufficiali le date della 30ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola
Sono ufficiali le date della 30ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, che si svolgerà dal 30 luglio al 4 agosto 2027 al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda.
Un traguardo importante per la manifestazione, che si prepara a festeggiare trent’anni di grande ciclismo su pista. Sei giornate di gare internazionali, con atleti provenienti da tutto il mondo, per un appuntamento che si conferma tra i più prestigiosi del calendario Classe 1 UCI. Nelle prossime settimane saranno svelati i primi dettagli del programma.