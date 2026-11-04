Dal Daturi alle Mura Farnesiane: Gagabike porta a Piacenza il grande ciclocross

Il grande ciclocross torna a Piacenza: il 7 novembre in scena “L’Urban Cross delle Mura Farnesiane”

L’evento sportivo, organizzato dalla A.S.D. Scott Gagabike Future PRO, vedrà confrontarsi, su un suggestivo percorso che prenderà il via dall’Arena Daturi per svilupparsi lungo le storiche mura farnesiane della città, le quattro categorie giovanili, le tre categorie internazionali, oltre alle gare Master riservate agli amatori, tutte coniugate sia al maschile che al femminile.

Sabato 7 novembre 2026, la città di Piacenza si trasformerà nella capitale delle due ruote off-road ospitando l’attesa manifestazione ciclistica VI° Trofeo Gagabike – “Ciclocross delle Mura”, un Urban Cross valido anche quale 2° tappa della Challenge Nazionale Master Cross Emilia Romagna, oltre ad assegnare le maglie di Campione Provinciale per le categorie agonistiche.

L’evento, che promette di coniugare grande spettacolo sportivo e valorizzazione del patrimonio storico locale, richiamerà atleti e appassionati da tutto il territorio nazionale.

La competizione si articolerà su 6 run ufficiali, offrendo spazio sia ai giovani talenti del ciclismo, sia agli atleti più esperti e titolati.

Il vero fiore all’occhiello della manifestazione sarà l’inedito e spettacolare tracciato di gara. Il percorso ufficiale prenderà il via dall’Arena Daturi, area verde nel cuore della città, per poi uscire e svilupparsi lungo il suggestivo perimetro delle storiche mura farnesiane di Piacenza

Questo scenario unico offrirà passaggi tecnici di alto livello, alternando tratti veloci a frazioni guidate su asfalto, intervallate da fondo sterrato ed erboso, ideali per esaltare le doti di guida e la resistenza dei ciclocrossisti.