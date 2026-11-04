Dal Memorial letterario Vallavanti Rondoni oltre 2mila euro alla Pneumologia dell’ospedale

Da sinistra: Davide Vallavanti (presidente dell'associazione), Patrizia Vallavanti (presidente di giuria), Sabrina Tonin (autrice dell'anno 2026), la dott.ssa Sara Chiesa (primario di Pneumologia dell'Ospedale di Piacenza), Roberto Ducceschi (socio fondatore dell'associazione)

Ben 214 iscrizioni pervenute e oltre 2mila euro raccolti per sostenere l’Ospedale di Piacenza: nei giorni scorsi si è conclusa con un bilancio più che positivo la tredicesima edizione del concorso letterario nazionale Memorial Vallavanti Rondoni, organizzato dall’omonima associazione culturale. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 10 ottobre al Teatro Cine Fox di Caorso, alla presenza di circa cento autori, alcuni dei quali arrivati anche da Campania, Sardegna, Lazio e Toscana. A condurre l’incontro sono stati i soci fondatori Patrizia Vallavanti e Roberto Ducceschi, coppia nella passione letteraria e nella vita. Nel corso dell’evento sono intervenuti la dottoressa Sara Chiesa, primario del reparto di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza, e il suo vice, il dottor Francesco Andrani. Proprio al reparto piacentino è stata infatti destinata la donazione di 2.140 euro, raccolti grazie all’iniziativa. Alcune composizioni in concorso sono state lette e declamate dagli attori Luca Favero e Paola Anaclerio.

«Il numero delle iscrizioni e la provenienza degli autori confermano l’interesse che il Memorial ha saputo costruire nel tempo, coinvolgendo partecipanti da diverse regioni italiane. È un risultato che ci incoraggia a proseguire nel lavoro dell’associazione e a mantenere vivo questo appuntamento», ha dichiarato Davide Vallavanti. La premiazione è stata seguita da una cena di gala al Grande Albergo Roma di Piacenza, alla quale hanno partecipato una cinquantina di autori. Alcuni ospiti hanno inoltre soggiornato nella struttura alberghiera piacentina avendo modo di apprezzarne l’ospitalità e di visitare il centro storico della città.