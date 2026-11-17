Comune e Università, al via un nuovo contratto di formazione e lavoro. Inizia il percorso per uno studente del Politecnico – Primo giorno di lavoro presso il Comune di Piacenza, lunedì 16 novembre, per Vincenzo Ventura, 22enne studente del Polo territoriale del Politecnico di Milano, dove frequenta il corso di laurea magistrale in Mechatronics for Manufacturing. Ha infatti preso formalmente avvio il contratto biennale di Formazione e Lavoro – che potrà essere reso a tempo indeterminato, previa valutazione positiva dell’esperienza acquisita – frutto dell’accordo che l’Amministrazione comunale, sulla scia del progetto omologo già avviato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore nei mesi scorsi, ha sottoscritto con la sede locale dell’Ateneo lombardo, per l’assunzione di una professionalità tecnica da inserire nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni. Ventura, che in Municipio ha firmato il contratto, incontrando per un saluto augurale la sindaca Katia Tarasconi e il direttore generale Luca Canessa, è stato assegnato al Servizio Mobilità e Infrastrutture di via Millo, sotto l’egida della dirigente Roberta Gadda.

Si consolida così ulteriormente, con questo nuovo ingresso che segue di qualche mese quello di Elisa Buzzetti, neolaureata in Economia degli intermediari finanziari all’Università Cattolica – in servizio, dal febbraio di quest’anno, al Settore Programmazione Economica – il percorso di collaborazione intrapreso dall’ente con il tessuto accademico locale.

“Nel quadro di un processo di rinnovamento e qualificazione costante del personale – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – abbiamo ritenuto importante valorizzare anche le competenze e le specializzazioni che gli atenei del territorio possono mettere a disposizione, offrendo un’opportunità concreta di occupazione e crescita formativa agli studenti che frequentano le sedi cittadine. Un segno tangibile di quella sinergia che trova espressione nel Protocollo Atenei e nel solco di un progetto, Piacenza Città delle Università, che ha dato la meritata e doverosa centralità al dialogo tra istituzioni politiche, amministrative e accademiche”.