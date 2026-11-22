“Dalla prigionia alla medaglia d’onore”: davanti ad una sala piena sabato 21 novembre a Borgonovo Val Tidone è stato ricordato il giovane partigiano Luigi Razza morto nel lager nazista di Gusen: nel corso della cerimonia la nipote della sorella Maria Razza, Roberta Travaini, ha donato la medaglia d’onore ricevuta dalla Prefettura alla sindaca di Borgonovo, come gesto simbolico e di memoria verso tutta la comunità borgonovese. La medaglia è poi stata consegnata all’Anpi per la conservazione materiale.

Luigi Razza, morto a soli 20 anni, è il più giovane partigiano piacentino la cui vita viene spenta in un lager nazista: il suo calvario, con la cattura tedesca, inizia quando non ha ancora compiuto 19 anni e viene ripercorso dall’Enciclopedia della Resistenza piacentina qui .

La cerimonia pubblica, voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione della locale sezione Anpi, è stata aperta dalla sindaca di Borgonovo Monica Patelli, che ha ripercorso tutte le tappe della rievocazione della figura di Luigi Razza compiute in questi anni insieme all’Anpi. La posa della pietra d’inciampo, messa sul viale da cui si accede alle scuole del paese, l’affissione della targa sul muro della scuola dove Razza è stato catturato dai soldati della divisione Turkestan, la creazione del Giardino della Costituzione, la presentazione del volumetto che descrive la (breve) vita di Razza e della sua famiglia, le due mostre fotografiche sul Viaggio della Memoria a Mauthausen e Gusen compiuto diversi anni fa da studenti, parenti di deportati, lsrec di Piacenza e amministratori della Provincia. “Quando si mettono fiori o una corona nei luoghi che ricordano questi fatti, quei luoghi e quei momenti ti rimangono nel cuore”.

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La parola è poi passata al presidente della sezione Anpi di Borgonovo e Ziano, Ivano Marchioni, che ha mostrato alcuni documenti che attestano la figura di Razza come partigiano combattente nella Brigata Busconi. Sono seguite le immagini della consegna della medaglia d’onore ai parenti dei deportati, avvenuta il 21 settembre in Prefettura. Marchioni ha poi fatto scorrere le crude immagini di Mauthausen e Gusen al momento della liberazione il 5 maggio del ’45. Immagini inequivocabili e difficilmente dimenticabili: cadaveri scheletriti ammucchiati davanti alle infermerie e pronti per essere portati nei forni crematori. Marchioni ha concluso ricordando il valore della politica, quella nobile, citando l’esempio dell’avvocato piacentino Francesco Daveri, che ha percorso la sua vita tra fede religiosa e politica, pagando con la vita questo suo impegno. Daveri è morto a Gusen dopo immense sofferenze.

E’ quindi intervenuta una studentessa liceale di Milano, Sara Pacifico, raccontando il progetto della scuola, del Comune di Milano e delle associazioni dei deportati, ancora in corso, sul Viaggio della memoria compiuto proprio nei due lager austriaci. E tanta è stata la sorpresa quando hanno trovato, nel lunghissimo elenco dei prigionieri, il nome di Luigi Razza. E tanta l’emozione quando, insieme a tantissimi studenti di scuole europee in visita a Mauthausen, si è alzata “Bella ciao”. E’ poi intervento il ricercatore storico Michele Soffiantini, che ha illustrato documenti inediti sul rastrellamento avvenuto nel novembre del ’43 e che ha portato a Borgonovo la cattura di Razza. Si tratta di documenti che mostrano con quale precisione e tempestività le forze tedesche avevano programmato i rastrellamenti, dove nulla era stato lasciato al caso. Soffiantini ha poi illustrato diversi documenti provenienti dall’archivio tedesco Arolsen che attestano l’ingresso di Razza a Mauthausen, il suo trasferimento a Gusen e la morte il 21 aprile del ’45, concludendo con alcune immagini dei due campi di concentramento nazisti. Soffiantini ha chiuso l’intervento proponendo di costruire una scheda su Razza, che, insieme alla sua fotografia, potrà arricchire l’archivio dei nomi dei deportati uccisi presente nel lager austriaco.