Come cambia l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mentre Intelligenza Artificiale, digitalizzazione e nuove competenze modificano formazione e professioni? Quale spazio resta alla relazione tra le persone, al trasferimento di esperienza e alla consapevolezza? Come utilizzare la tecnologia senza perdere ciò che soltanto la relazione tra persone è in grado di trasferire? È all’interno di queste domande che è nato, e si è sviluppato, il Progetto Mentoring, promosso da Assoetica APS. Giunto alla seconda edizione grazie anche al contributo del Fondo Sanilog, è stato realizzato in collaborazione con il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e con l’Università della Calabria.

Il Campus di Piacenza ospiterà l’incontro conclusivo del percorso il 25 novembre (dalle 9.30 alle 13.30 con un light lunch in chiusura). L’obiettivo è raccontare l’esperienza maturata in un confronto tra Università, giovani, imprese, associazioni datoriali e mondo sindacale. Nella visione di Assoetica, il Mentoring è soprattutto una relazione capace di accompagnare il laureando nel passaggio dall’Università al mondo del lavoro, mettendo a disposizione esperienza, ascolto, consiglio e chiavi di lettura. Un passaggio che assume oggi un significato particolare quando una quota sempre crescente della formazione e dell’accesso alla conoscenza passa attraverso strumenti digitali. A Piacenza il progetto ha accompagnato una studentessa in una tesi su sostenibilità e PMI. È stata seguita da Franco Pugliese e Michele De Rose di Assoetica APS, con il coinvolgimento di alcune piccole e medie imprese. All’Università della Calabria il progetto ha coinvolto tre studenti con tesi dedicate alla Human Centered AI. Nel percorso sono stati seguiti da Giancarlo Vivone e Ruggero Cantaluppi (Assoetica).

Il confronto a porte aperte del 25 novembre allargherà lo sguardo sulle competenze richieste dal mondo produttivo: CNA e CONFAPI porteranno il punto di vista delle imprese e FILT-CGIL quello del mondo sindacale con possibili sviluppi del progetto. Per le Università interverranno la Prof.ssa Mariacarmela Passarelli (Università della Calabria) e il Prof. Riccardo Torelli (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Dichiarazione Francesco Varanini | Presidente Assoetica

«In un tempo in cui possiamo accedere in pochi secondi a una quantità straordinaria di conoscenze, il valore della formazione non può essere misurato soltanto dalle informazioni che siamo in grado di trasferire. Esiste un patrimonio fatto di esperienza, consapevolezza, ascolto e responsabilità che nasce dalla relazione tra persone. Il Mentoring parte da qui. Il 25 novembre vogliamo mettere attorno allo stesso tavolo studenti, università, imprese e parti sociali e chiedere a ciascuno che cosa si aspetta dagli altri. Se il Mentoring saprà diventare un luogo stabile di questo confronto, allora avremo trovato una ragione importante per continuare».

Dichiarazione Valeria Contu | Direttore Generale Fondo Sanilog

«Abbiamo scelto di sostenere il progetto Mentoring di Assoetica perché crediamo nel valore delle persone, nella condivisione delle esperienze e nella crescita delle nuove generazioni. Investire in questa iniziativa significa contribuire concretamente alla creazione di opportunità di formazione, confronto e sviluppo personale e professionale. Crediamo che il Mentoring sia uno strumento prezioso per valorizzare i talenti, trasmettere competenze e costruire relazioni significative. Con riflessi strutturali che saranno apprezzabili anche nel settore della filiera logistica italiana. Il nostro sostegno nasce dalla volontà di promuovere una cultura fondata sull’etica, sulla responsabilità e sulla collaborazione».

Dichiarazione Mariacarmela Passarelli | Associate Professor of Management Department of Business and Legal Sciences, Università della Calabria

«L’esperienza di collaborazione con Assoetica si è sviluppata lungo due direttrici complementari. La prima ha riguardato il confronto con gli studenti sul ruolo delle imprese e su una visione capace di andare oltre il profitto, coniugando l’introduzione delle nuove tecnologie nei processi aziendali con la responsabilità etica, la sostenibilità e la creazione di valore per la società. La seconda direttrice si è concretizzata nel dialogo individuale con ciascuno di loro, accompagnandoli nelle scelte post-laurea e nella costruzione di percorsi professionali coerenti con i propri valori e orientati a carriere etiche e sostenibili».