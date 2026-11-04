Danni da maltempo e consulenza energia, sportello gratuito nel Comune di Vernasca con Gas Sales

Da giovedì 5 novembre il Comune di Vernasca ospita uno sportello di informazione gratuita per i cittadini, in collaborazione con Gas Sales. Ogni giovedì, dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 alle 16 e 30, presso la sede comunale, un referente di Gas Sales ascolta le richieste dei cittadini e li indirizza verso le risposte e i professionisti più adatti. Lo sportello è ad accesso libero e aperto a tutti.

L’iniziativa nasce dopo la grandinata del 28 agosto, che ha danneggiato coperture, impianti fotovoltaici e serramenti in molte abitazioni del territorio. Allo sportello i cittadini trovano un primo orientamento su: come documentare i danni e a chi rivolgersi per stimarli e per le verifiche tecniche, quali documenti preparare per aprire e seguire il sinistro con la propria assicurazione; come richiedere un sopralluogo, tramite la rete di imprese del territorio promossa da Gas Sales con Voltuna, società del gruppo, gli strumenti di finanziamento per il ripristino, fra cui quelli messi a disposizione da Banca di Piacenza, gli incentivi e le agevolazioni fiscali per fotovoltaico, sistemi di accumulo, pompe di calore e interventi di risparmio energetico, le misure di sostegno pubbliche legate allo stato di crisi regionale, man mano che verranno attivate, e il modulo comunale di segnalazione dei danni, le soluzioni per la connessione internet di casa. Lo sportello offre informazione e orientamento. Le eventuali proposte di intervento sono un passaggio successivo e distinto, che parte solo su richiesta del cittadino. Lo sportello è aperto ogni giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 presso la sede del Comune di Vernasca, ad accesso libero.