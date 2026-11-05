Debole ripresa per l’artigianato a Piacenza, ma resta in calo rispetto al 2025

Il terzo trimestre 2026 si è chiuso con un segnale positivo – seppure debole – per il comparto artigiano della provincia di Piacenza, che registra un incremento di 4 unità attive rispetto ai tre mesi precedenti, pari a una crescita dello 0,1%. Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio dell’Emilia, il risultato piacentino si pone in controtendenza rispetto alle performance generali, discostandosi sia dal lieve calo nazionale (-0,1%) sia da quello regionale (-0,4%). Tuttavia, le analisi sui dati Infocamere condotte dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia evidenziano come le imprese artigiane piacentine debbano ancora colmare il divario con lo stesso periodo del 2025, rispetto al quale si rileva una contrazione del 7,3%.

Un approfondimento sulla natura giuridica evidenzia la netta prevalenza delle ditte individuali, che con 5.711 unità rappresentano il 78,2% del totale e registrano un incremento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Le società di persone si posizionano al secondo posto con 970 realtà e un’incidenza del 13,3%, seguite dalle società di capitali che, con 607 attività, coprono l’8,3%. Il quadro dell’artigianato piacentino nel terzo trimestre 2026 si completa con la rilevazione delle componenti demografiche aziendali. L’Ufficio camerale rileva 1.196 imprese a guida femminile, pari al 16,4% del totale. Le imprese giovanili attive sono 679 e incidono per il 9,3%, mentre le attività a conduzione straniera raggiungono quota 2.014, rappresentando il 27,6% dell’intero comparto.