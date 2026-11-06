“Degrado e insicurezza sul Facsal”, Piacenza Futura avvia raccolta firme e annucia presidi

“La politica dei palazzi e l’amministrazione comunale non rispondono più alle reali esigenze dei piacentini – dichiara Mattia Settineri, fondatore di Piacenza Futura -. Abbiamo raccolto il grido d’allarme di chi vive e frequenta il Pubblico Passeggio e siamo scesi in strada per far ascoltare la loro voce. La sicurezza e il decoro urbano non sono temi da rinviare, ma priorità concrete che richiedono interventi immediati”. Le iniziative di Piacenza Futura proseguiranno nei prossimi giorni con presidi operativi e azioni dirette sul territorio organizzate dai volontari, “a dimostrazione – affermano – che il cambiamento parte dall’ascolto e dall’impegno civico sul campo”.