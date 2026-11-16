Denunciate per ricettazione, per due donne scatta anche l’espulsione

Nella giornata di sabato scorso, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadine albanesi di 45 e 39 anni, denunciate per ricettazione dalla Polizia Locale di Monticelli d’Ongina a seguito di un controllo effettuato in quel territorio.

Risultate irregolari, sono state portate in Questura; essendo in possesso di un regolare regolare passaporto, è stata adottata la misura del trattenimento del documento per il successivo rimpatrio, programmato nella giornata di oggi. La 45enne risultava già condannata per rapina impropria, l’altra invece, agli atti d’ufficio, era destinataria di un provvedimento di espulsione. Nel pomeriggio personale specializzato della Questura ha accompagnato le due donne dall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dove sono state imbarcate su un volo con destinazione Tirana.