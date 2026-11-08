Determinata e cinica: la Bakery non fa sconti e supera Imola (59-64)

Primo squillo con la tripla di Kmetic che sblocca lo score un passo fuori dall’arco, risponde Prosek poi ancora i padroni di casa a segno con Mwmbila (8-3). Bello l’arresto e tiro di Paoletti ma c’è ancora Kmetic (12-6) con Quarta che risponde nell’azione successiva (12-9). Score che resta in equilibrio fino alla prima sirena. La schiacciata in contropiede di Gaye apre il secondo quarto, Imola dalla lunetta ritocca il punteggio ma dall’altra parte c’è Yak Deng (22-19). I padroni di casa crescono in difesa, El Agbani trova uno su tre dalla lunetta con la Bakery che prova a mischiare le carte e mettere in difficoltà i gialloblu bravi però a scavare un break (29-20). Paoletti riduce il gap (31-24) quando si entra nell’ultimo minuto con Piacenza sul meno sette, 31-24.

Super stop di Galdiolo in difesa con lo score che si sblocca soltanto dopo due minuti e cinquantuno secondi con la tripla di Manna per il più dieci della Virtus (34-24): la risposta passa per le mani di Paoletti e Riccardo Milani con due canestri davvero pesanti (34-30) che cambiano l’inerzia fino al trentacinque pari. Paoletti infila dall’arco ma non concretizza il tiro libero per fallo di Mwambila: si chiude sul 38-38. Pisapia riapre l’ultima frazione dall’arco dopo un terzo quarto piuttosto sottotono per l’attacco dei romagnoli con soli sette punti a referto. Prosek non sbaglia dalla lunetta mentre Yak Deng mette a segno anche l’aggiuntivo per il 43-43 in un ultimo frangente di gara decisamente più acceso con Imola che fatica però sotto canestro: Quarta invece non sbaglia e colpisce trovando solo la retina (45-49) ripetendosi poco dopo per il più nove biancorosso (47-56). Pisapia prova ad accorciare ma la Bakery non si scompone e colpisce con Galdiolo, ultimi secondi con la tripla di Kmetic che riaccende le speranze spente però da Quarta per il 59-64 finale.