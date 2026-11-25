“Docente è docente”, anche a Piacenza arriva la campagna Uil per l’equiparazione retributiva tra tutti gli insegnanti
Parità salariale e dignità al lavoro femminile nella scuola
Parte anche a Piacenza, promossa dalla UIL Scuola RUA Piacenza, la campagna regionale «Docente è Docente» per chiedere l’equiparazione retributiva tra tutti gli insegnanti, senza alcuna penale per i diritti già acquisiti.
In vista del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, il sindacato accende i riflettori su
una vera e propria discriminazione di genere: a subire le maggiori penalizzazioni economiche sono
infatti infanzia e primaria, settori composti rispettivamente dal 99,1% e dal 94,6% da personale
femminile.
I numeri parlano chiaro: nel 2026 un docente d’infanzia o primaria parte con 1.923,88 euro lordi in
meno all’anno rispetto a un collega delle superiori, un divario che dopo 35 anni sale a 5.497,03 euro, a fronte di un orario settimanale più pesante (25 e 24 ore contro 18).
Con lo slogan «Docente è Docente», la UIL Scuola avvia ora assemblee negli istituti piacentini per
portare questa battaglia di equità ai tavoli nazionali.
I NUMERI DEL DIVARIO RETRIBUTIVO E ORARIO (DATI 2026)
Scuola dell’Infanzia: il personale è composto al 99,1% da donne, con un orario settimanale di 25
ore. Rispetto ai docenti della scuola secondaria (superiori), il divario retributivo annuo lordo è pari a 1.923,88 euro in meno all’inizio della carriera e sale a 5.497,03 euro in meno dopo 35 anni di servizio.
Scuola Primaria: il personale è composto al 94,6% da donne, con un orario settimanale di 24 ore.
Anche in questo ordine di scuola, rispetto alle superiori, il divario retributivo annuo lordo parte da
1.923,88 euro in meno e raggiunge i 5.497,03 euro in meno dopo 35 anni.
Scuola Secondaria (Superiori): costituisce il parametro base di riferimento retributivo, a fronte
di un orario frontale settimanale di 18 ore.