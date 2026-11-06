Domenica castagnata a Casaliggio: batarò, polenta e giochi per bambini

L’appuntamento dell’8 novembre a Casaliggio chiude la stagione delle castagnate a Gragnano. Nell’area attrezzata della parrocchia si terrà un momento di incontro e festa per tutti. A partire dalle 12, per tutta la giornata, i volontari dell’Anspi di Casaliggio si metteranno ai fornelli, per servire batarò, salame cotto, polenta e altre specialità. Non mancheranno le tradizionali caldarroste.

A partire dalle 16 inizieranno poi i giochi popolari per i più piccoli. E se ci fosse maltempo, la pioggia non deve spaventare: è possibile mangiare e trascorrere il pomeriggio in compagnia al coperto, sotto il portico della parrocchia. Per chi lo desidera, invece, le pietanze in menù possono essere acquistate da asporto.