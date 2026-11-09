Domenica di festa a Casaliggio, tra castagne, batarò e vin brulé
Nella parrocchia della frazione di Gragnano una domenica pomeriggio di festa
Ultima castagnata di stagione a Casaliggio: l’area parrocchiale della frazione di Gragnano ha ospitato una domenica di festa, organizzata dai volontari del circolo Anspi di Casaliggio, già animatori della sagra dedicata alla saporita burtleina.
Per tutto il pomeriggio di domenica 8 novembre gli stand gastronomici hanno lavorato senza sosta, per sfornare batarò farciti con salumi, gorgonzola e nutella, per gli amanti dei dolci. Non sono mancate generose razioni di polenta e salame cotto, così come torte artigianali, vin brulé e le caldarroste preparate sul momento. Per i bambini della frazione anche momenti di gioco, sotto lo sguardo attento di don Artemio Bonzanini, con gli intrattenimenti di una volta e non è mancato un appello alla generosità della comunità, con una piccola riffa per sostenere la preziosa attività dell’asilo parrocchiale.