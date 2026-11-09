Domenica di festa a Casaliggio, tra castagne, batarò e vin brulé

Per tutto il pomeriggio di domenica 8 novembre gli stand gastronomici hanno lavorato senza sosta, per sfornare batarò farciti con salumi, gorgonzola e nutella, per gli amanti dei dolci. Non sono mancate generose razioni di polenta e salame cotto, così come torte artigianali, vin brulé e le caldarroste preparate sul momento. Per i bambini della frazione anche momenti di gioco, sotto lo sguardo attento di don Artemio Bonzanini, con gli intrattenimenti di una volta e non è mancato un appello alla generosità della comunità, con una piccola riffa per sostenere la preziosa attività dell’asilo parrocchiale.