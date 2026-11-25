Due grandi opere su carta, realizzate oltre tre secoli fa per decorare la cupola della Cattedrale di Piacenza, tornano finalmente nel luogo per il quale erano state concepite. Si intitola “Marcantonio Franceschini – I cartoni ritrovati” la mostra che sarà inaugurata il 4 dicembre 2026 nella Cattedrale di Piacenza, dedicata a due monumentali cartoni preparatori dell’artista bolognese: L’Adorazione dei Magi e Il sogno di San Giuseppe.

Autentici capolavori del disegno barocco, le due opere sono state recentemente sottoposte a un importante intervento di restauro che ne ha restituito leggibilità, integrità e valore artistico. La mostra, che resterà allestita fino al 28 febbraio 2027, rappresenta così un’occasione per ammirare da vicino due testimonianze eccezionali della maestria di Franceschini e, allo stesso tempo, per ripercorrere una pagina significativa della storia artistica della Cattedrale. Il progetto si sviluppa attorno a tre direttrici: il recupero dei cartoni, la ricostruzione delle vicende storiche e artistiche che portarono alla decorazione della cupola e l’impiego delle nuove tecnologie per restituire virtualmente al pubblico un’immagine oggi perduta.

Due capolavori monumentali restituiti alla città

Realizzati tra il 1688 e il 1689 come modelli a grandezza naturale per gli affreschi della parte inferiore della cupola, i cartoni testimoniano la straordinaria capacità progettuale di Marcantonio Franceschini. Le dimensioni sono imponenti: L’Adorazione dei Magi misura circa 7,40 metri di larghezza per 4,10 di altezza, mentre Il Sogno di san Giuseppe raggiunge circa quattro metri per due. Tra il 2025 e il 2026 le opere sono state sottoposte a un complesso intervento conservativo presso il laboratorio COO.BE.C. di Spoleto, reso possibile da un finanziamento di 200.000 euro del Ministero della Cultura. Il restauro ha affrontato importanti criticità conservative, tra cui deformazioni e lacerazioni della carta, danni causati dall’umidità e alterazioni dovute a precedenti riparazioni. Le indagini condotte durante l’intervento hanno inoltre permesso di approfondire le tecniche esecutive dell’artista: i cartoni sono composti da grandi fogli assemblati, prevalentemente costituiti da fibre di lino, sui quali sono presenti disegni a carboncino, pigmenti e tracce delle procedure utilizzate per trasferire le composizioni sulle superfici da affrescare.

Un cantiere tra ambizioni artistiche e difficoltà economiche

Attraverso documenti e testimonianze conservati nell’Archivio capitolare della Cattedrale, il percorso espositivo ricostruisce anche le vicende del lungo cantiere che, tra il 1682 e il 1689, portò al completamento della decorazione della parte inferiore della cupola. Un’impresa complessa, segnata da difficoltà tecniche, scelte economiche e ripensamenti progettuali. Già nel 1682 i canonici si trovarono ad affrontare il problema della realizzazione di un sistema di ponteggi sospeso sopra le sei grandi colonne che sostengono la cupola. Una struttura lignea articolata su più livelli, necessaria per permettere a muratori, stuccatori e pittori di lavorare a grande altezza. Inizialmente era stato preso in considerazione anche il nome di Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccia, celebre per gli affreschi della chiesa del Gesù a Roma. Le difficoltà economiche portarono successivamente a orientare la scelta verso Marcantonio Franceschini. Particolarmente interessante è un episodio documentato nel maggio del 1687, quando l’artista, giunto a Piacenza per esaminare gli spazi destinati agli affreschi, giudicò insufficienti le superfici delimitate dagli stucchi già realizzati. Si rese quindi necessaria una revisione radicale di una parte della decorazione, con la demolizione e la ricostruzione di cornici e apparati plastici. La motivazione di questa scelta è riportata in un documento d’archivio attraverso una formula tanto semplice quanto eloquente: «per fare un quadro grande quanto possa capire». Una testimonianza che aiuta a comprendere le ambizioni dell’intervento e le dimensioni monumentali dei cartoni oggi esposti.

La cupola perduta rivive grazie alla tecnologia

Uno degli elementi più innovativi della mostra è la possibilità di riscoprire virtualmente l’aspetto della cupola prima delle trasformazioni del Novecento. Nel 1900, durante i restauri promossi dal vescovo Giovanni Battista Scalabrini e orientati al recupero dell’immagine romanico-gotica della Cattedrale, gran parte degli affreschi di Franceschini venne rimossa dalle superfici originarie. Le pitture staccate furono successivamente conservate nell’ex convento di Sant’Agostino, gravemente danneggiato dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, che provocarono la perdita di gran parte delle opere. Oggi, grazie alle fotografie storiche, alle testimonianze superstiti e alle possibilità offerte dalle tecnologie digitali, è stata elaborata una ricostruzione virtuale sperimentale della decorazione originaria, realizzata anche con il supporto dell’intelligenza artificiale. Attraverso appositi visori 3D, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva, osservando virtualmente la cupola e riscoprendo la percezione complessiva del progetto decorativo di Franceschini. Non una ricostruzione presentata come restituzione storica assoluta, ma una rilettura visiva basata sulle testimonianze disponibili, che permette di immaginare uno spazio artistico oggi non più leggibile nella sua interezza.

Un percorso tra le opere ancora visibili e la memoria della Cattedrale

La mostra invita infine a riscoprire le testimonianze artistiche di Marcantonio Franceschini ancora presenti nella Cattedrale, dalla decorazione della cappella della Madonna del Popolo agli affreschi superstiti della cupola. I cartoni preparatori entrano così in dialogo con le opere pittoriche conservate, restituendo una visione più ampia del progetto decorativo originario. Un percorso che mette in relazione storia dell’arte, ricerca archivistica, restauro e innovazione tecnologica, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere due straordinarie opere su carta e di riscoprire un capitolo fondamentale della storia artistica e religiosa di Piacenza.