Sta per tornare in sala un grande classico che farà brillare gli occhi di chi è stato bambino negli anni Settanta e Ottanta. Il multisala Corso di Piacenza propone, mercoledì 25 novembre alle 21, la proiezione de La storia infinita, film del 1984 diretto da Wolfgang Petersen.

Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende, rispetto al quale vi sono comunque numerose differenze. È interpretato, tra gli altri, da Noah Hathaway, Barret Oliver e Tami Stronach alla sua prima apparizione cinematografica. Il suo budget di 25 milioni di dollari ne fece il più costoso film di produzione tedesca. La pellicola fu un successo, diventando un film di culto e una pietra miliare del cinema degli anni ’80, così come la canzone, che fa da filo conduttore a tutta la colonna sonora, diventò un vero e proprio tormentone di quegli anni.