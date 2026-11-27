“Si tratta di un ventiduenne albanese, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, – prosegue la nota – con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti commessi negli ultimi mesi a Cuneo e Parma. L’uomo è stato infatti individuato dagli equipaggi in borghese nella zona della Galleana, mentre si muoveva con fare sospetto a bordo di un veicolo a noleggio. E’ stato quindi pedinato lungo la Statale 45 a Piacenza e successivamente fermato all’atto di cedere una dose di cocaina ad una cittadina italiana, dietro il corrispettivo di 60 euro”.

“Il 22enne è stato trovato in possesso di alcune dosi e di denaro in banconote di piccolo taglio, – viene specificato – e quindi sono stati confermati i sospetti degli investigatori. E’ stato anche possibile risalire al domicilio dello stesso, una camera in affitto nel paese di Caorso. La perquisizione di auto e veicolo ha consentito di sequestrare complessivamente 28,8 grammi di cocaina divisa in dosi, 1760 euro ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione e cessione di stupefacenti, ora è in attesa del rito per direttissima”.