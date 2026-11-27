Dopo il pedinamento sorpreso alla Galleana mentre cede la coca, arrestato 22enne
Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato dalla polizia un cittadino albanese di 22 anni, irregolare
“Nel pomeriggio del 26 novembre, al termine di un lungo appostamento della polizia di Piacenza, – spiega una nota della Questura di Piacenza – è stato arrestato un giovane accusato di spaccio di stupefacenti, individuato dalla Squadra Mobile in seguito ai controlli in borghese nelle zone delicate della città”.
“Si tratta di un ventiduenne albanese, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, – prosegue la nota – con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti commessi negli ultimi mesi a Cuneo e Parma. L’uomo è stato infatti individuato dagli equipaggi in borghese nella zona della Galleana, mentre si muoveva con fare sospetto a bordo di un veicolo a noleggio. E’ stato quindi pedinato lungo la Statale 45 a Piacenza e successivamente fermato all’atto di cedere una dose di cocaina ad una cittadina italiana, dietro il corrispettivo di 60 euro”.
“Il 22enne è stato trovato in possesso di alcune dosi e di denaro in banconote di piccolo taglio, – viene specificato – e quindi sono stati confermati i sospetti degli investigatori. E’ stato anche possibile risalire al domicilio dello stesso, una camera in affitto nel paese di Caorso. La perquisizione di auto e veicolo ha consentito di sequestrare complessivamente 28,8 grammi di cocaina divisa in dosi, 1760 euro ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione e cessione di stupefacenti, ora è in attesa del rito per direttissima”.