Dopo la sterzata per evitare un animale l’auto finisce nella scarpata

E’ il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 novembre in località Molino Pradello, nel Comune di Farini (Piacenza). Sul posto sono arrivati: una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, l’ambulanza di Ferriere e i vigili del Fuoco. I soccorritori sono riusciti a raggiungere facilmente l’autovettura grazie ad una strada parallela sotto alla strada principale. I due giovani sono stati recuperati e affidati alle cure degli operatori sanitari presenti: oltre a qualche escoriazione non erano evidenti problematiche sanitarie ma sono stati presi in carico dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ferriere che li ha portati in ospedale per eseguire i controlli del caso.