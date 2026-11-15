Dopo la sterzata per evitare un animale l’auto finisce nella scarpata
Sul posto sono arrivati: una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, l’ambulanza di Ferriere e i vigili del Fuoco. I due giovani sull’auto hanno riportato solo qualche escoriazione
Sterza per evitare un animale selvatico e l’auto finisce in una scarpata. Fortunatamente i due giovani a bordo del mezzo, di 22 anni, non hanno riportato gravi conseguenze.
E’ il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 novembre in località Molino Pradello, nel Comune di Farini (Piacenza). Sul posto sono arrivati: una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, l’ambulanza di Ferriere e i vigili del Fuoco. I soccorritori sono riusciti a raggiungere facilmente l’autovettura grazie ad una strada parallela sotto alla strada principale. I due giovani sono stati recuperati e affidati alle cure degli operatori sanitari presenti: oltre a qualche escoriazione non erano evidenti problematiche sanitarie ma sono stati presi in carico dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ferriere che li ha portati in ospedale per eseguire i controlli del caso.
Secondo quanto hanno raccontato i due ragazzi, un animale selvatico ha attraversato la strada e la manovra per evitarlo ha fatto cadere la macchina per una decina di metri in una scarpata, dove sono stati raggiunti dai soccorritori.