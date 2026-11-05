Dopo lo scontro l’auto finisce nel fosso, intervengono i vigili del fuoco

Scontro frontale a Case Galluzzi, nel Comune di San Pietro in Cerro, poco dopo le 14 del 5 novembre. A venire a contatto un pick up e un’utilitaria: ad avere la peggio è stata quest’ultima, che nell’impatto è stata spinta fuori strada, finendo in un fosso rovesciata su un fianco.

Sono subito scattati i soccorsi: per liberare la signora rimasta intrappolata nell’utilitaria è stato necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. La ferita è stata poi trasportata all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni non sono gravi. Trasportato in ospedale anche il conducente del pick up, rimasto ferito in modo lieve nell’incidente. In un primo momento era stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso da Parma, ma le condizioni dei feriti non hanno richiesto il suo supporto.