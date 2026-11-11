Doppio anniversario per Don Artemio: “Riscopriamo il valore della gentilezza”

Foto di Giuseppe Morganti, parrocchia di Casaliggio, Paola Pinotti

Nella linea delle guance e nello sguardo azzurro non è difficile immaginarselo bambino mentre, insieme ad altri compagni tra i campi di Veano, raggiungeva Villa Alberoni per giocare con i seminaristi del Collegio. Non lo sapeva ancora, il piccolo Artemio Bonzanini, ma la fiammella della vocazione aveva iniziato ad accendersi lì, osservando un modo nuovo di stare insieme, di essere comunità. Ed è sempre stata questa la misura del ministero che ha accompagnato don Artemio: 94 anni compiuti lo scorso 8 agosto, 70 anni di sacerdozio festeggiati proprio pochi mesi fa, quasi 40 dei quali passati nella piccola parrocchia di Casaliggio, nel Comune di Gragnano Trebbiense.

Due anniversari – quello del sacerdozio, in occasione della ricorrenza del patrono San Giovanni Battista, e quello del compleanno – che i parrocchiani hanno voluto ricordare con una prova di affetto vero e non di circostanza. Nel 2026, in questa piccola frazione, la parrocchia è ancora il fulcro della collettività, soprattutto perché è vitale e promotrice di tante iniziative e servizi: dall’asilo e micronido San Giovanni Battista ai cori che animano le celebrazioni e partecipano a tante rassegne, fino ai campi estivi a Carisolo per ragazzi e famiglie. Un altro esempio è la festa d’la Burtleina , che ogni primo weekend di settembre riesce a mobilitare intere famiglie di Casaliggio: chi ai fornelli, chi alla cassa, fino ai bambini impegnati a pulire i tavoli e raccogliere i vassoi. Quello stesso campetto, poi, tutti i fine settimana risuona di risate e musica grazie alle festicciole dei bambini del paese.

LA COMUNITA’ – Nella nostra ricerca dedicata ai sentimenti , con don Artemio abbiamo parlato non tanto dell’imponderabile amore di Dio, ma di come si trova quello, più concreto ma non più facile da conquistare, di una comunità . La base, ci ha detto, è l’ascolto e il confronto. “Avere a disposizione l’asilo è importante – dice – dove vengono i piccolini, e tu devi essere disponibile ad ascoltare le famiglie giovani, aiutare se c’è da aiutare, far vedere che la chiesa è in mezzo alla gente. Non è qualcosa di isolato, dove vai solo alla domenica e si chiude lì”. “È difficile fare il prete oggi, ma una parrocchia senza prete è finita. Manca la vita, manca tutto. Mica siamo lì solo per la messa domenicale, è per fare un cammino insieme, condividere dei valori. Io ho bisogno dei parrocchiani, loro hanno bisogno di me. È come essere una famiglia. La gentilezza è fondamentale: questo l’ho imparato dai miei genitori. Devi saper dire grazie, anche quando quello che ti veniva dato era solo una fetta di pane. E chiedere scusa, se combini qualche biricchinata”.

I RICORDI – “Sono nato a Veano di Vigolzone l’8 agosto 1932, la mia famiglia era molto semplice. I miei genitori erano agricoltori, avevano imparato a leggere e a scrivere e si erano fermati lì. Hanno invece cercato di mandare a scuola i figli. Come bambino ero abbastanza tranquillo, anche perché in casa c’erano disposizioni chiare. Fin dai sei anni di età ho imparato a saper dire grazie e a chiedere scusa, due parole che ho sempre portato con me perché sono importanti nella vita. Quando ho sentito nascere dentro di me la vocazione? Verso i 10-12 anni. Vicino a casa c’era la villa Alberoni, dove venivano i seminaristi e noi ragazzi andavamo a giocare insieme. Ed è forse nata da lì l’idea di essere come loro: mi piaceva come vivevano insieme, il fare le cose con entusiasmo. A 12 anni sono così entrato in seminario a Piacenza”.

LA VOCAZIONE – “È un sentimento che matura piano piano, dentro di me è diventato chiaro verso i 16-17 anni, nel periodo del liceo. Il percorso in seminario dura 11-12 anni, è come fare anche l’università. E alla fine è il vescovo ad avere l’ultima parola, perché ti conosce attraverso le parole degli insegnanti. Io sono stato ordinato nel maggio del 1956. Come primo incarico sono stato mandato come curato a Vernasca e lì mi sono trovato bene. Ho trascorso quattro anni a prendermi cura dei ragazzi, così come degli ammalati. Ho imparato così ad ascoltare la comunità. Il parroco, don Alessio Scotti, era molto bravo, aveva tante proposte e iniziative e la parrocchia gli era molto legata”. Dopo questa esperienza, don Artemio arriva a Piacenza, nella parrocchia di Sant’Antonino, dove affianca monsignor Giuseppe Emmanuelli. L’ambiente era diverso rispetto alla campagna e anche le mansioni, ma il don si dedica sempre a giovani e ragazzi. Dopo quasi 7 anni e mezzo, ecco il nuovo incarico, questa volta a Scrivellano di Travo. Dove c’era poco e niente da fare, perché la frazione contava solo una quarantina di abitanti”. Ma l’impegno a fianco dei giovani continua, come insegnante di religione a Pontenure, Gossolengo e poi alla Genocchi a Piacenza. “C’erano dei bravissimi insegnanti, con tante idee e proposte per i ragazzi”.

CASALIGGIO – “Sono arrivato qui nel 1988, passando da una parrocchia da 38 abitanti ad una di 400. Mi sono trovato bene, fin da subito sono stato affiancato da giovani che mi hanno dato una mano. Da qui poi si è deciso di proseguire con l’attività di campeggio a Carisolo. È una bella esperienza, perché ti lega ai ragazzi e anche alle famiglie. La portiamo avanti anche adesso, anche se è diventata meno parrocchiale ma più comunitaria: vengono persone di Comuni vicini – Agazzano, Gazzola, Gragnano – si mettono insieme. È rivolta principalmente a ragazzi adolescenti, ma partecipano anche le famiglie”.

L’ASILO – “Al mio arrivo l’asilo era gestito dalle suore – ricorda -, ma nel 1990 è stato necessario adattare il servizio alle normative vigenti, sia per quanto riguarda il personale che la struttura. Andavano separati, anche fisicamente, la scuola materna e il micronido. Sono stati necessari due anni per sistemare tutto, ma la gente ha risposto. Non solo le famiglie di Casaliggio, ma anche quelle di Gragnano e Gazzola. Siamo così arrivati ad avere due classi di scuola materna, con 45 bambini, e una classe di micronido. Ora abbiamo una media di una trentina di bambini alla materna e sempre una classe di micronido. Dobbiamo ringraziare di questo le maestre, che hanno capito la particolarità di questo servizio in una piccola comunità: devi essere disponibile con le famiglie e con i bambini. L’asilo è diventato parrocchiale, riconosciuto da tutti gli enti preposti”. Un piccolo tesoro, sostenuto dalle iniziative promosse dai residenti (come l’ultima castagnata nel cortile parrocchiale ), ma anche dalle imprese locali, Steriltom in primis , confermando gli aiuti decisi durante il covid.

L’AMORE DELLA COMUNITA’ – “Il confronto con i parrocchiani è importante, ti spinge a pensare a tante cose. Noi preti abbiamo una visione un po’ limitata, la realtà è molto diversa. Quando si va nelle famiglie, ci sono tanti problemi che a un primo sguardo possono anche non apparire, ma ci sono – dice don Artemio -. Non si tratta dell’aspetto religioso, quanto dei rapporti, dei legami. Poi, avere l’asilo e questa struttura (spazi parrocchiali e area feste, ndr) per i ragazzi è importante, perché in frazioni come la nostra, dove non ci sono polisportive, la parrocchia è fondamentale: questo posto è sempre aperto, per le feste, per i compleanni. Lo spazio è di tutti, devono poterlo usare”. In questa costruzione di un rapporto, o di un amore, per dirla come Fossati, la religione c’è, ma resta sullo sfondo. “Anche se parlando con le famiglie – continua don Artemio – capisci che c’è la ricerca di un senso, il desiderio di aggiustare le cose della vita. Poi ti parlano anche dei loro problemi, anche nelle famiglie giovani. E tu devi stare accanto a loro, ascoltando. Ascoltando l’uno e ascoltando l’altro, fai capire che sei disponibile ad aiutare. La Chiesa è stare in mezzo alla gente, non è qualcosa di isolato, la messa a cui vai la domenica e si chiude lì. La Chiesa è presente, a fianco dei loro problemi e fa quello che può fare: se sono in difficoltà, qui c’è un aiuto. È questo il rapporto che si costruisce”.