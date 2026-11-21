Doppia incursione dei ladri nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi a San Nicolò e ad agire potrebbe essere stata la stessa banda
Doppia incursione dei ladri nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre a San Nicolò e ad agire potrebbe essere stata la stessa banda. La prima azione è avvenuta intorno alla mezzanotte al bar Roadhouse, dove sarebbe stata vista una macchina bianca aggirarsi nella zona: i ladri si sono introdotti nel locale e sono riusciti a portare via una slot machine facendola passare da una finestra: la macchina scambiasoldi sarebbe caduta da un’altezza di circa 6-7 metri. Avrebbero tentato anche di sottrarre una seconda slot machine ma alla fine hanno desistito, e così si sono impadroniti dell’incasso di giornata. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia di Ivri Sicuritalia e poco dopo i titolari del locale. Presenti anche i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi.
Nella stessa notte si è verificato un altro furto sempre a San Nicolò, questa volta ai danni del bowling, qualche ora più tardi intorno alle 3. La banda è entrata nel locale facendo scattare l’allarme dopo aver divelto un’inferriata. I malviventi hanno messo sotto sopra l’ufficio sottraendo l’incasso della giornata e si sono dileguati dopo pochi minuti. Sul posto sono giunti i carabinieri con le pattuglie di Ivri Sicuritalia, che hanno effettuato i rilievi visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono in corso.