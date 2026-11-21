Doppia incursione dei ladri nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre a San Nicolò e ad agire potrebbe essere stata la stessa banda. La prima azione è avvenuta intorno alla mezzanotte al bar Roadhouse, dove sarebbe stata vista una macchina bianca aggirarsi nella zona: i ladri si sono introdotti nel locale e sono riusciti a portare via una slot machine facendola passare da una finestra: la macchina scambiasoldi sarebbe caduta da un’altezza di circa 6-7 metri. Avrebbero tentato anche di sottrarre una seconda slot machine ma alla fine hanno desistito, e così si sono impadroniti dell’incasso di giornata. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia di Ivri Sicuritalia e poco dopo i titolari del locale. Presenti anche i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi.