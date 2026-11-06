“Dov’è finita la politica?” Massimo Giannini ospite del Comitato Una Città

«Dov’è finita la politica? Tra demagogia e democrazia»: è il titolo dell’incontro con il giornalista e scrittore Massimo Giannini, promosso dal Comitato civico culturale Una Città per lunedì 16 novembre, alle ore 18, al Teatro Gioia, in via Melchiorre Gioia 20 a Piacenza. Evento gratuito e aperto a tutti. A moderare l’appuntamento sarà il giornalista Pietro Visconti. Al centro del confronto il ruolo della politica in una fase segnata dalla distanza fra cittadini e istituzioni, dalle trasformazioni della partecipazione e dalla fragilità del dibattito pubblico. Un’occasione per interrogarsi sul confine fra demagogia e democrazia e sulla capacità della politica di rappresentare i bisogni delle persone, affrontare le disuguaglianze e costruire prospettive condivise. L’iniziativa si inserisce nel percorso del Comitato Una Città, nato nel 2023 per ricordare Francesco Cacciatore, esponente della sinistra piacentina, dirigente pubblico e personalità di grande umanità, scomparso nel novembre 2021. Costituito da familiari, amici e persone che hanno riconosciuto in lui un punto di riferimento nell’impegno per la comunità, dalla politica allo sport, il Comitato ne raccoglie l’eredità promuovendo occasioni di studio e confronto sui temi sociali, economici e ambientali che attraversano la città.