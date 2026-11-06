“Dov’è finita la politica?” Massimo Giannini ospite del Comitato Una Città
L’appuntamento è lunedì 16 novembre, alle ore 18, al Teatro Gioia di Piacenza, in via Melchiorre Gioia 20.
«Dov’è finita la politica? Tra demagogia e democrazia»: è il titolo dell’incontro con il giornalista e scrittore Massimo Giannini, promosso dal Comitato civico culturale Una Città per lunedì 16 novembre, alle ore 18, al Teatro Gioia, in via Melchiorre Gioia 20 a Piacenza. Evento gratuito e aperto a tutti. A moderare l’appuntamento sarà il giornalista Pietro Visconti. Al centro del confronto il ruolo della politica in una fase segnata dalla distanza fra cittadini e istituzioni, dalle trasformazioni della partecipazione e dalla fragilità del dibattito pubblico. Un’occasione per interrogarsi sul confine fra demagogia e democrazia e sulla capacità della politica di rappresentare i bisogni delle persone, affrontare le disuguaglianze e costruire prospettive condivise. L’iniziativa si inserisce nel percorso del Comitato Una Città, nato nel 2023 per ricordare Francesco Cacciatore, esponente della sinistra piacentina, dirigente pubblico e personalità di grande umanità, scomparso nel novembre 2021. Costituito da familiari, amici e persone che hanno riconosciuto in lui un punto di riferimento nell’impegno per la comunità, dalla politica allo sport, il Comitato ne raccoglie l’eredità promuovendo occasioni di studio e confronto sui temi sociali, economici e ambientali che attraversano la città.
«Ricordare Francesco significa dare continuità al suo modo di vivere l’impegno pubblico: ascoltare, cercare di capire, mettere in relazione le persone e assumersi una responsabilità verso la propria comunità – dichiara Giuseppe Baracchi, presidente del Comitato Una Città -. È con questo spirito che abbiamo invitato Massimo Giannini. Vogliamo offrire alla città un’occasione per riflettere sulla qualità della nostra democrazia e su ciò che possiamo fare per restituire senso e credibilità alla politica. Il confronto comincia anche da qui: dal ritrovarsi, dalle domande, dalla disponibilità ad ascoltare punti di vista diversi». «Il nostro invito è aperto a tutti – prosegue Baracchi -: a chi partecipa già alla vita pubblica e a chi se ne sente distante, a chi ha convinzioni forti e a chi cerca risposte. Far crescere uno spazio pubblico informato e accessibile è l’obiettivo con cui è nato Una Città. Come avrebbe detto Francesco, “facciamoci attorno qualche ragionamento”».