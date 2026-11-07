Due bambini e un libro aperto, ecco il murale della nuova scuola all’ex Manifattura

Inaugurazione ufficiale, nel pomeriggio di sabato 7 novembre, per il murale “Tra memoria e futuro”, realizzato dall’artista Fabio Guarino sulla facciata della nuova scuola secondaria di 1° grado nell’area della ex Manifattura Tabacchi a Piacenza, appartenente all’Istituto Comprensivo 7.

Un’opera che ha preso forma, nel rispetto delle linee guida comunali per l’arte urbana e grazie al contributo di Concopar Scrl, dall’ascolto e dalla partecipazione, dando corpo alla proposta del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, i cui giovanissimi rappresentanti sono stati coinvolti, nell’anno scolastico 2025-2026, al percorso di progettazione partecipata promosso dall’Amministrazione comunale, con l’accompagnamento di Elena Calza ed Elisa Sarchi del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti il cui direttore, Daniele Novara, è intervenuto oggi accanto alla sindaca Katia Tarasconi, al direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale Andrea Grossi, alla dirigente scolastica Graziana Zanelletti e al presidente di Concopar Mario Spezia.

Attraverso incontri di confronto e condivisione presso l’Hub Too, i consiglieri in erba hanno individuato, ispirandosi agli obiettivi dell’Agenda 2030, tre temi fondamentali per la loro generazione: istruzione di qualità, parità di genere e cambiamento climatico. Questi gli elementi chiave che, come spiega anche la targa illustrativa del murale, hanno orientato il significato dell’opera, rendendo i ragazzi protagonisti di un processo creativo condiviso e rafforzando il loro legame con la comunità: “Tra Memoria e Futuro diventa così un incontro tra generazioni, linguaggi e sensibilità differenti. Uno sguardo rivolto a ciò che siamo stati, a ciò che siamo e a ciò che possiamo diventare”.

A rappresentare questi concetti, al centro del disegno, due bambini e un libro aperto diventano simboli della conoscenza e delle pari opportunità. Dalle pagine prende vita la natura, a raccontare come proprio attraverso l’istruzione possa nascere la sensibilità necessaria a custodire e salvaguardare il mondo che abitiamo. Il linguaggio artistico nasce dall’incontro di due dimensioni apparentemente lontane: il realismo, frutto di anni di ricerca e perfezionamento tecnico, e la spontaneità, componente profondamente personale, degli scarabocchi infantili, ispirati allo sguardo dei bambini, come emblema di libertà, purezza, genuinità e di quella preziosa irrazionalità che permette all’immaginazione di esprimersi senza vincoli. Sul muro di cinta, le fotografie storiche degli anni Trenta e Quaranta restituiscono frammenti della memoria del quartiere Infrangibile, creando un dialogo tra 1e sue radici e le generazioni che ne abiteranno il futuro.