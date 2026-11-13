Due pistole vere nascoste tra quelle giocattolo: le armi rubate nel Piacentino trovate in un pacco postale

Non basta piu’ fingersi carabinieri per sottrarre soldi e gioielli agli anziani. Adesso il bottino viaggia anche per posta. E’ il nuovo sistema escogitato da una banda di truffatori che, dopo aver messo a segno i raggiri in diverse regioni italiane, spediva il denaro e i preziosi sotto falso nome, affidandoli al circuito postale per sottrarsi ai controlli. Un meccanismo scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno recuperato 4 pacchi contenenti l’intera refurtiva.

La telefonata che allontana il marito. L’arrivo del finto carabiniere o del finto perito a casa dell’anziana. La consegna di denaro e gioielli. Il trasferimento della refurtiva in un pacco postale. Il viaggio del plico attraverso il circuito postale. Parliamo di un modo di completare la truffa del finto carabiniere in un modo totalmente inedito. Il galoppino in giro per l’Italia sfugge ai controlli spedendo sotto falso nome il pacco con all’interno il bottino a un destinatario fittizio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro – impegnati nella lotta alle truffe in danno di anziani in tutta Italia – hanno intercettato e recuperato 4 pacchi postali contenenti le intere refurtive sottratte in altrettante truffe.

Spedizioni che partivano da Savignano sul Panaro (Modena), Casazza (Bergamo), Borgone Susa (Torino) e Farini (Piacenza). Il raggiro è il solito. Tutto inizia con una telefonata da parte di un finto carabiniere, il quale aveva allontanato il marito convincendolo a recarsi verso la caserma X con il pretesto di accertamenti sul coinvolgimento della sua targa in una rapina. Approfittando dell’assenza dell’uomo, un complice si presenta nell’abitazione e si qualifica come tecnico del tribunale. Convince la moglie a consegnargli denaro e preziosi per assistere il consorte in presunti guai giudiziari per poi dileguasi. Dagli accertamenti dei carabinieri si è ricostruito come la batteria di truffatori parta da Napoli per poi raggiungere piu’ zone del nord Italia: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e non solo.