“E’ ora di regolamentare i social per i minori. Dagli adulti più consapevolezza sul loro impatto”

La missione educativa non compete soltanto alla scuola o alla famiglia, ma tutta la comunità è chiamata a questa responsabilità nei confronti dei propri giovani. E’ un concetto caro a Pierpaolo Triani, docente di Pedagogia Generale alla Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università Cattolica di Piacenza, con il quale abbiamo chiacchierato sull’urgenza di offrire risposte all’altezza dei problemi e delle aspirazioni delle giovani generazioni e sul ruolo fondamentale dell’innovazione in questo campo. Anche sull’onda degli avvenimenti che hanno riempito le cronache negli ultimi tempi, dalle manifestazioni – anche violente – agli allarmi diffusi via social in particolare nelle scuole.

Inevitabile partire dalle manifestazioni, anche violente, che nelle settimane passate hanno coinvolto i giovani, che lettura dai?

Credo che i fenomeni che nelle settimane passate hanno riguardato le nuove generazioni non possano essere letti con un unico sguardo, perché sono fenomeni plurali. Da un lato ci sono gli studenti che, come succede ogni anno, hanno deciso di manifestare per esprimere le proprie posizioni e anche un forte disagio rispetto alla situazione attuale. D’altronde noi stessi adulti siamo molto spaventati di quello che succede nel mondo e credo che pure i ragazzi abbiano desiderio di manifestarlo. A questo naturalmente si aggiungono gli atti di devianza e di delinquenza a cui abbiamo assistito tutti in alcune città. Ma quello che inquieta di più forse sono le potenzialità mostrate dai social di influenzare l’opinione pubblica e creare anche situazioni di panico collettivo. Ci dobbiamo interrogare allora su come si possano contenere le forme di delinquenza, ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di ascoltare le istanze reali promosse dai giovani. Credo che sia da approfondire seriamente l’impatto che possono avere i social e le piattaforme sulla dinamica sociale, perché se bastano alcuni ‘troll’ per mettere in ginocchio delle città, è chiaro che siamo di fronte a fenomeni che richiedono probabilmente oggi una nuova consapevolezza anche adulta. Non ci può sfuggire inoltre la componente di forte violenza aggressività che ha accompagnato certe azioni di piazza, come adulti ci dovremmo chiedere se abbiamo fatto il possibile per mandare anche altri messaggi, oltre a quello dell’aggressività nel comunicare il proprio parere.

Uno degli elementi che hanno impressionato di più di quanto accaduto in alcune città è il coinvolgimento di ragazzi così giovani. Come si può leggere questa precocità preoccupante?

Si tratta di ragazzi che vivono in una situazione di povertà educativa molto forte, probabilmente. Per usare un linguaggio di un tempo, potremmo dire che sono costretti a crescere troppo in fretta e si mettono poi in rapporto con altri ragazzi più grandi e adulti che probabilmente hanno anche vantaggi ad avere nel loro giro. Un giro di marginalità di devianza che ci deve interrogare oggi su come noi riusciamo a presidiare le nostre città, certamente dal punto di vista delle forze dell’ordine, ma ancora di più come riusciamo a presidiarle dal punto di vista educativo.

Hai accennato al tema fondamentale dei social. Sei a favore dell’introduzione di un divieto per per i minori?

Credo sia giunto il momento di governare l’uso dei social e dei video diffusi sul web nei minori. Non ho una competenza diretta sul tema, tuttavia sulla base del dibattito pubblico, e basandomi sulle impressioni degli educatori che incontro, l’idea che mi sono fatto è che sia opportuno di muoversi con gradualità. Il mio auspicio è che si parta da un divieto completo nell’età infantile e progressivamente si possano allentare i limiti, alla visione dei video prima e dei social in senso lato poi, secondo un principio di regolamentazione graduale.

Torniamo al discorso di prima, cioè la giovanissima età dei violenti e alla questione educativa…

E’ da molto tempo ormai che si parla di emergenza educativa per i nostri giovani e la risposta ha portato a caricare la scuola di sempre più funzioni di questa natura. E’ comprensibile, ma non credo ci sia stata la medesima attenzione a rafforzare altri presidi educativi del territorio, oltre alla scuola. Credo che oggi un primo nodo sia quello di riequilibrare il ruolo della scuola e del sociale, dei servizi educativi al di fuori delle aule, quelli pomeridiani, serali, domenicali. Sul territorio come sulla strada: allora dobbiamo sostenere sì la scuola, ma allo stesso tempo non lasciarla sola. In questo senso c’è un grande bisogno di rilanciare il valore culturale del lavoro sociale, in questi anni sia il lavoro degli assistenti sociali, sia il lavoro degli educatori non è stato valorizzato a pieno. Il secondo elemento è quello di non lasciare da sola la scuola, con la necessità di recuperare l’idea dei patti educativi territoriali. A Piacenza ci sono tante iniziative rilevanti, come gli sportelli d’ascolto, progetti finanziati dai comuni come quello degli educatori scolastici che possono intervenire sulle situazioni di disagio. Questo supporto degli insegnanti nel loro lavoro educativo va mantenuto ed esteso anche a livello progettuale. Un passaggio ulteriore potrebbe essere quello di dotare le scuole, o meglio il territorio di riferimento delle scuole, in maniera strutturale di equipe multidisciplinari, composte da psicologi, educatori, assistenti sociali che siano un punto di riferimento. Questo vorrebbe dire disporre di professionisti che non si occupano soltanto dei casi singoli, ma di figure stabili per gli insegnanti.

Come si può dare una mano anche alle famiglie e al loro ruolo nell’educazione dei giovani?

Oggi occorre fare i conti con la solitudine delle famiglie. Molta della povertà educativa che riscontriamo non è sempre correlata alla condizione economica, talvolta si trova anche situazioni di non indigenza. La povertà educativa spesso è frutto di solitudine da parte dei genitori che non riescono a gestire la complessità del vivere quotidiano e la complessità dell’educazione. Il tema da porre investe il potenziamento dell’accompagnamento educativo dei genitori. Fatto di incontri, di occasioni di relazione di punti di riferimento. Penso a un lavoro prezioso che fanno i centri per le famiglie, ma anche le scuole potrebbero a loro volta essere luogo di supporto educativo per i genitori, questo è un altro elemento di frontiera su cui su cui occorre lavorare, sforzandoci di pensare la scuola come un laboratorio culturale per le famiglie in stretto contatto con altre istituzioni come le biblioteche e i teatri.

Dicevi che è importante rilanciare il ruolo del lavoro sociale…

C’è anche un aspetto culturale che riguarda la funzione educativa nella società. Purtroppo tanti giovani vedono quello educativo come un lavoro di ‘serie B’, ma non è così. E il ruolo della cooperazione e del privato sociale può essere assai importante per rilanciare le professioni di questo ambito, che da sempre svolge una funzione fondamentale: quella di intercettare assai più tempestivamente degli enti pubblici le domande e i bisogni. Il privato sociale ha inoltre il compito decisivo di innovare e di mantenere la vitalità del lavoro educativo, che non è fatto soltanto di aspetti tecnici, ma di relazioni di convivialità. Talvolta da parte del pubblico si è caduti in una logica di eccessiva delega al privato sociale, mentre si dovrebbe sempre ragionare in una dimensione di corresponsabilità. Gli enti pubblici hanno il dovere di mantenere un ruolo di regia senza ritirarsi completamente da alcuni settori, garantendo figure in grado di dare continuità a servizi fondamentali.