E’ pronto il quinto distributore di acqua pubblica a Piacenza: taglio del nastro con gli studenti
E’ stato collocato al parcheggio del Cheope il nuovo chiosco per l’erogazione gratuita di acqua potabile
E’ stato inaugurato lunedì 16 novembre il nuovo chiosco per l’erogazione gratuita di acqua potabile a servizio della collettività, installato nell’area di parcheggio del Cheope (fronte Isii Marconi) e realizzato in collaborazione con Ireti, grazie ai fondi del bando Atersir per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
Si tratta del quinto distributore di acqua pubblica sul territorio comunale, dopo quelli della Farnesiana, barriera Torino e nelle frazioni di Mortizza e Quarto: l’erogatore è provvisto di due “rubinetti” che possono distribuire acqua refrigerata e gassata. Il nuovo impianto è stato realizzato dall’Amministrazione comunale grazie al cofinanziamento, al 50%, del bando Atersir destinato a sostenere i progetti virtuosi degli enti locali per la riduzione dei rifiuti in plastica monouso. L’opera è stata affidata a Ireti Spa, gestore del servizio idrico integrato, con ultimazione dei lavori nel mese di agosto.
Valorizzando la fruizione della rete idrica pubblica, la nuova infrastruttura segna un passo concreto in termini di sostenibilità ambientale: sulla base dei consumi storici medi, si stima un’erogazione annua che consentirà di risparmiare l’utilizzo di circa 760 mila bottiglie in PET da 1,5 litri, pari a una riduzione effettiva di rifiuti in plastica di 30,4 tonnellate annue. Un dato significativo, cui si accompagna anche il drastico abbattimento delle emissioni di Co2 legate alla produzione e al trasporto della plastica stessa. L’investimento complessivo sostenuto dall’Amministrazione comunale per il nuovo erogatore di acqua potabile gratuita è di 75mila euro, di cui 37.500 coperti dal contributo regionale.
Quella inaugurata lunedì è la quinta “Casa dell’Acqua” sul territorio comunale, che va ad aggiungersi agli omologhi distributori di via XXIV Maggio (inaugurato nel 2004), via Radini Tedeschi (attivo dal 2007), Quarto (operativo dal 2016) e Mortizza, quest’ultimo installato nel 2020. Sono invece 31, complessivamente, gli erogatori presenti sul territorio provinciale: oltre al capoluogo, nei Comuni di Rottofreno (in paese e a San Nicolò), Podenzano (in paese e a San Polo), Rivergaro, Pontenure, Vigolzone, Gossolengo, San Giorgio, Gazzola, Castelvetro, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Gragnano, Carpaneto, Villanova, Agazzano, Travo, Pianello, Bettola, Vernasca, Alseno, Gropparello, Piozzano, Borgonovo e Lugagnano.
In totale, al 31 dicembre 2025, sommando i dati di tutti gli impianti, il loro funzionamento ha consentito un risparmio di 128.936.667 bottiglie in PET da 1,5 litri – pari a 4513 tonnellate di rifiuti in plastica – e 11.747 tonnellate di emissioni di anidride carbonica in meno. Virtuoso anche il ciclo produttivo, con un risparmio idrico totale di 76.717 metri cubi di acqua.