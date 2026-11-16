E’ pronto il quinto distributore di acqua pubblica a Piacenza: taglio del nastro con gli studenti

E’ stato inaugurato lunedì 16 novembre il nuovo chiosco per l’erogazione gratuita di acqua potabile a servizio della collettività, installato nell’area di parcheggio del Cheope (fronte Isii Marconi) e realizzato in collaborazione con Ireti, grazie ai fondi del bando Atersir per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

Si tratta del quinto distributore di acqua pubblica sul territorio comunale, dopo quelli della Farnesiana, barriera Torino e nelle frazioni di Mortizza e Quarto: l’erogatore è provvisto di due “rubinetti” che possono distribuire acqua refrigerata e gassata. Il nuovo impianto è stato realizzato dall’Amministrazione comunale grazie al cofinanziamento, al 50%, del bando Atersir destinato a sostenere i progetti virtuosi degli enti locali per la riduzione dei rifiuti in plastica monouso. L’opera è stata affidata a Ireti Spa, gestore del servizio idrico integrato, con ultimazione dei lavori nel mese di agosto.