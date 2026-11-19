Otto anni fa erano in quattro. Poi, un sentiero dopo l’altro, i volontari sono diventati settanta, divisi in squadre nei quattro Comuni dell’Alta Val Nure. Insieme hanno tracciato, segnato e raccontato una rete di percorsi per chi la valle la abita e per chi la scopre. E hanno tenuto duro contro tutto: cartelli e pali spezzati da rimettere in piedi, sentieri messi a dura prova da eventi naturali importanti, inverni che ogni anno lasciano il segno, pratiche e permessi da seguire passo per passo. E il tempo, sempre troppo poco, per far conoscere e valorizzare quello che si stava costruendo. Ogni volta si è ricominciato, senza mai fermarsi. Oggi TrailValley torna in quelle stesse sale consiliari con i risultati raggiunti e con una domanda: come andiamo avanti, insieme?

Comprensorio Alta Valnure CAVN Trail Valley APS, con il supporto dell’Unione Montana Alta Val Nure, organizza quattro incontri pubblici aperti a tutti, nella Sala Consiliare di ciascun Comune:

Ponte dell’Olio, giovedì 19 novembre, ore 20.30

Bettola, lunedì 23 novembre, ore 20.30

Farini, venerdì 27 novembre, ore 20.30

Ferriere, sabato 28 novembre, ore 16.30

Cosa è stato fatto – In otto anni la valle ha costruito 36 percorsi e circa 500 km di rete, da percorrere a piedi, in bici e a cavallo. Ogni percorso ha un nome e una storia legati al territorio. Ci sono un’app, le cartine e una community di 2.683 persone. Il progetto ha portato in valle oltre 80.000 euro grazie ai bandi. Ha ottenuto anche 360.000 euro della strategia STAMI per le aree interne, assegnati e gestiti dall’Unione Montana per interventi definiti. Nel 2023 TrailValley ha vinto Appennino Hack, con la sfida «migliore idea salva-Appennino», e nel 2025 è stata inserita tra le buone pratiche del catalogo ASviS. Dietro ogni palo e ogni cartello ci sono volontari e associazioni del territorio.

Perché ora – Più il progetto cresceva, più cresceva il lavoro da fare. «Siamo partiti in quattro e poco alla volta siamo arrivati a settanta volontari», racconta Samuele Bortolotto, volontario dell’associazione. «Negli anni, però, il tempo da dedicare al volontariato è diventato sempre meno, mentre il comprensorio si allargava e i risultati arrivavano: sempre più escursionisti, una community che ha superato le 2.600 persone, 118 richieste di pernottamento girate alle strutture della valle solo nel 2025. Oggi siamo ancora qua, ma una rete di circa 500 km non si tiene in piedi in pochi e un bando alla volta. Per questo torniamo nei Comuni: vogliamo decidere con i cittadini come andare avanti.»

Una rete come questa va curata ogni anno: sentieri puliti, segnaletica in ordine, app e cartine aggiornate. Senza l’aiuto di tutti sarà molto difficile mantenere i risultati e i benefici che porta alla valle: ospiti che si fermano a mangiare e dormire, attività che lavorano anche fuori stagione, sentieri che restano vivi.

Cosa chiediamo – Agli incontri TrailValley presenterà quanto fatto e chiederà ai cittadini di prendere parte al futuro del progetto, nel modo che ognuno sceglie:

partecipando agli incontri;

dando qualche ora come volontario;

portando idee e proposte;

per chi lo desidera, con un sostegno economico.