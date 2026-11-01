Ecco l’assaggio di inverno: prima neve di stagione in alta montagna

Non solo il vento, i temporali con pioggia e in alcuni casi anche la grandine . L’irruzione delle correnti più fredde – previste qui dal nostro esperto di meteorologia Stefano Cavanna – ha portato in quota anche la prima neve. Il piccolo assaggio di inverno che si attendeva dunque è arrivato.

Un passaggio perturbato assai veloce quello a cui abbiamo assistito nel pomeriggio di domenica primo di novembre, che ha lasciato il posto di nuovo al sereno, con il gradevole effetto dell’arcobaleno immortalato da tanti piacentini. La neve ha fatto invece la sua prima e precoce comparsa in alta montagna, come si vede dalla foto sotto di un lettore, in Val Boreca, dove a Pej nel comune di Zerba, al confine con la provincia di Pavia, i fiocchi bianchi hanno imbiancato le auto.