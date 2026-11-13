Economia e Giurisprudenza: nuovo accordo di doppia laurea con la canadese Brock University

L’intesa è stata ufficialmente siglata presso la Brock University, a St. Catharines, in Ontario, nel corso di una cerimonia che ha riunito i rappresentanti accademici delle due istituzioni. Per l’Università Cattolica era presente la professoressa Laura Zoni, Vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, che ha seguito lo sviluppo della collaborazione nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione della Facoltà. Per la Brock University hanno partecipato il professor Barry Wright, Dean della Goodman School of Business, il professor Kai-Yu Wang, Associate Dean, Undergraduate Programs e professore di Marketing, e la professoressa Arja Vainio-Mattila, Provost and Vice-President.