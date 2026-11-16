“Egitto e la piana dei Colossi”, incontro al Circolo dell’Unione

Mercoledì 18 novembre 2026 al Circolo dell’Unione si terrà il nuovo l’appuntamento culturale delle ore 18 dal titolo “Egitto e la piana dei Colossi” a cura dell’ing. Luigi Rizzi, profondo appassionato e conoscitore dell’antico Egitto. L’intensa attività archeologica di questi ultimi anni ha consentito il ritrovamento e il recupero di monumenti scomparsi da millenni, alle spalle dei celebri “Colossi di Memnone”; sono ritornate così alla luce le tracce del grandioso tempio di Amenofi III e la piana ad ovest di Luxor si è popolata di nuovi e incredibili colossi.