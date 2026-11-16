“Egitto e la piana dei Colossi”, incontro al Circolo dell’Unione
Mercoledì 18 novembre 2026 al Circolo dell’Unione si terrà il nuovo l’appuntamento culturale delle ore 18 dal titolo “Egitto e la piana dei Colossi” a cura dell’ing. Luigi Rizzi, profondo appassionato e conoscitore dell’antico Egitto. L’intensa attività archeologica di questi ultimi anni ha consentito il ritrovamento e il recupero di monumenti scomparsi da millenni, alle spalle dei celebri “Colossi di Memnone”; sono ritornate così alla luce le tracce del grandioso tempio di Amenofi III e la piana ad ovest di Luxor si è popolata di nuovi e incredibili colossi.
Durante l’incontro l’ing. Rizzi rivelerà al pubblico gli antichi fasti del più grandioso tempio di tutta la storia dell’Egitto antico e di chi lo volle, il faraone Amenofi III, detto “il Re Sole dell’Egitto”, celebre anche per essere stato il suocero della bella Nefertiti, sovrano di un paese all’apice della propria potenza e splendore…
L’ingresso all’incontro è libero presso il Circolo dell’Unione in Piazza Cavalli 68 – Palazzo INA. Per info tel. 0523-693811. Seguirà inoltre l’apericena (euro 25,00 a persona) per il quale invece si chiede di confermare l’adesione entro martedì 17 novembre telefonando al numero 0523/693811 oppure scrivendo a circolounionepiacenza1928@gmail.com