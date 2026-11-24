Rimettere al centro dell’agenda politica, anche locale, i temi portati avanti a livello nazionale, è per questo che anche il gruppo locale di Potere al Popolo! si dice pronto a portare un proprio contributo alle prossime elezioni cittadine.

“Anche a Piacenza, come a livello nazionale – sostengono gli attivisti – vediamo che destra e centrosinistra continuano a sostenere un modello che non ha futuro, quello della logistica, che consiste in sfruttamento del lavoro immigrato e sottopagato e sfruttamento dell’ambiente, a partire dal consumo di suolo. La discussione sul PUG, iniziata lunedì scorso in Consiglio comunale lo dimostra: nemmeno la giunta PD si è detta disponibile a rinunciare alla concessione di nuovo suolo alla logistica, a dispetto dei proclami fintamente ambientalisti con cui pure il PUG è stato presentato”.

“Non si tratta solo di logistica: le scelte urbanistiche di questa amministrazione hanno portato a numerosi scontri con la cittadinanza, a partire dalla questione di piazza Cittadella. La partecipazione non deve essere fatta solo a parole o con percorsi poco rappresentativi, significa ascoltare i bisogni delle persone anche quando espressi fuori dagli spazi concessi dalle istituzioni. In anni in cui gli effetti del cambiamento climatico si fanno sempre più evidenti, si deve investire nel verde, in un sistema di trasporto pubblico adeguato, in alternative che rendano la città più vivibile anche durante i lunghissimi mesi estivi di cui ormai abbiamo esperienza”.

“Porsi in alternativa a destra e campo largo significa anche introdurre nel dibattito politico nuovi temi, come quello del lavoro, che deve essere degno e sicuro almeno negli appalti comunali, perché il carovita che grava oggi su gran parte della popolazione non è frutto di fatalità, ma di scelte ben precise imputabili a destra e centrosinistra: chi cioè non ha mai accettato di deliberare davvero a favore di un salario minimo, adeguato all’inflazione anche dei prezzi energetici, chi ha dichiarato che il futuro economico del nostro paese dovesse stare in settori cardine dello sfruttamento quali il turismo anziché costruire una vera politica industriale. Costruire un’alternativa significa recuperare un altro significato di “sicurezza”, non quello della xenofobia, ma della possibilità di accesso a servizi, per le persone e le famiglie. Anche il tema della pace e dell’investimento nelle armi può rientrare nella discussione cittadina, se la logistica serve anche alla filiera bellica”.