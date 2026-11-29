Una seduta di consiglio provinciale

Franco Albertini, sindaco del Comune di Alta Val Tidone, è il nuovo presidente della Provincia di Piacenza. La guida dell’ente di corso Garibaldi torna così al centrodestra, dopo il mandato di Patrizia Barbieri. E’ l’esito ancora non ufficiale dello spoglio dei voti iniziato subito dopo la chiusura del seggio unico.

Una vittoria che lo stesso Albertini definisce a caldo ‘inaspettata’. “I numeri, visto che in queste elezioni si applica il voto ponderato, dicevano altro – è il suo commento subito dopo aver appreso i risultati -, visto il maggior peso del Comune di Piacenza. Di solito si dice che la matematica non è un’opinione, possiamo dire che invece la abbiamo fatta fatta diventare un’opinione”.

“Sapendo di non poter andare tra la gente a fare campagna elettorale e che l’esito sarebbe stato deciso tra amministratori, abbiamo il possibile per non perdere i nostri voti nel centrodestra: li abbiamo portati a casa tutti” dice Albertini.

E’ forse un’elezione che di fatto, è stata persa dal centrosinistra, più che vinta dal centrodestra, con il cambio tra i candidati, dalla presidente uscente Monica Patelli alla consigliera e sindaca di Travo Roberta Valla? “Probabile che questa decisione abbia influito – risponde Albertini -, ma non sono scelte che mi riguardano”.

LE VOTAZIONI – Si sono chiuse alle 20 le operazioni di voto per rinnovare gli organi amministrativi della Provincia di Piacenza. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura del seggio unico al Campus Raineri Marcora: in serata si conoscerà il nuovo presidente e la composizione del consiglio di dieci membri eletti in via indiretta dagli amministratori dei comuni piacentini. Al voto si sono recati a fine giornata 513 sui 577 tra sindaci e amministratori chiamati alle urne. Nel Comune di Piacenza, dove i voti di consiglieri e amministratori erano più “pesanti” secondo il meccanismo del voto ponderato, si è recato al seggio il 100 % degli elettori.

AFFLUENZA ORE 20 – Alle ore 20 si sono recati al voto 513 aventi diritto al voto su 577, per un’affluenza pari all’88,91%

Nel dettaglio COMUNI:

Fascia azzurra (fino a 3mila abitanti) – Affluenza: 83,33% (205 votanti)

Fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) – Affluenza: 91,45% (107 votanti)

Fascia grigia (da 5mila a10mila abitanti) – Affluenza: 93,85% (122 votanti)

Fascia rossa (da 10mila a 30mila abitanti) – Affluenza: 90,20% (46 votanti)

Fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti-Comune di Piacenza) – Affluenza: 100% (33 votanti)

AFFLUENZA ORE 16 – Alle ore 16 si sono recati al voto 393 aventi diritto al voto su 577, per un’affluenza pari al 68,11%. Una percentuale in crescita del 15% rispetto al 2024, quando si era votato solo per il rinnovo del consiglio provinciale.

COMUNI

Fascia azzurra (fino a 3mila abitanti) – Affluenza: 59,35% (146 votanti)

Fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) – Affluenza: 66,67% (78 votanti)

Fascia grigia (da 5mila a10mila abitanti) – Affluenza: 80% (104 votanti)

Fascia rossa (da 10mila a 30mila abitanti) – Affluenza: 70,59% (36 votanti)

Fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti-Comune di Piacenza) – Affluenza: 87,88% (29 votanti)

AFFLUENZA ORE 12 – Alle ore 12 si sono recati al voto 298 aventi diritto al voto su 577, per un’affluenza pari al 51,65%

Fascia azzurra (fino a 3mila abitanti) – Affluenza: 51,22% (126 votanti)

Fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) – Affluenza: 48,72% (57 votanti)

Fascia grigia (da 5mila a10mila abitanti) – Affluenza: 56,15% (73 votanti)

Fascia rossa (da 10mila a 30mila abitanti) – Affluenza: 52,94% (27 votanti)

Fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti-Comune di Piacenza) – Affluenza: 45,45% (15 votanti)

LE ELEZIONI DI SECONDO LIVELLO – Il corpo elettorale è composto infatti dai 577 gli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali) chiamati ad eleggere, domenica 29 novembre dalle ore 8 alle ore 20 al seggio allestito al Campus Agroalimentare “Raineri-Marcora”, il nuovo Presidente della Provincia e i dieci componenti del Consiglio. La sfida per guidare l’ente di via Garibaldi è tra Franco Albertini e Roberta Valla.

Franco Albertini, primo cittadino di Alta Valtidone e già vice nell’amministrazione Patelli, è capolista di “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”: con lui (in ordine alfabetico) i consiglieri uscenti Federico Bonini (consigliere di minoranza di Bobbio) Massimiliano Morganti (assessore di Fiorenzuola) e Paola Galvani (sindaco di Rottofreno), mentre tra i nuovi candidati figurano Francesca Bertoli Merelli (assessore Carpaneto), Mauro Lodigiani (sindaco di Pianello), Giampaolo Maloberti (consigliere di minoranza di Rivergaro), Micaela Manara (assessore Ziano), Maria Cristina Piccoli (consigliere di maggioranza a Bettola) e Riccardo Sparzagni (sindaco di Podenzano).

La sindaca di Travo Roberta Valla – che non è candidata al consiglio provinciale, di cui ha fatto parte nel mandato Patelli – è invece sostenuta dala lista di centrosinistra “Provincia Piacenza – Provincia Unita“, che vede tra i candidati al consiglio Patrizia Calza (sindaco di Gragnano e consigliera uscente), Nadia Pompini (consigliere di maggioranza a Vernasca e consigliera provinciale uscente), Gabriele Scagnelli (vice sindaco di Rivergaro e consigliere provinciale uscente), accanto a tre sindaci come Sergio Fuochi (Pontenure), Silvia Granata (Castelvetro), Filippo Zangrandi (Calendasco), e al consigliere di minoranza di Gossolengo Nicolò Sorrenti.

Come è noto, dopo la riforma Delrio le Province sono diventate enti di secondo livello. Il corpo elettorale è composto dai sindaci e dai Consiglieri comunali del territorio provinciale, con un numero complessivo di 580 elettori. Il voto è ponderato in base alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni, con i voti dei centri più popolosi che peseranno di più. Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso. La riforma Delrio ha introdotto anche la gratuità delle cariche dei consiglieri, l’unico compenso previsto – introdotto di recente – è quello per l’incarico di presidente, equiparato all’indennità prevista per il sindaco del Comune capoluogo.

Sono cinque le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale piacentino.

• La prima (popolazione fino a 3.000 abitanti) conta 23 Comuni per 246 elettori, che votano con la scheda di colore azzurro.

• La seconda (da 3.000 a 5.000 abitanti) è formata da 9 Comuni per 117 elettori, che votano con la scheda di colore arancione.

• La terza (da 5.000 a 10.000 abitanti) conta 10 Comuni per 130 elettori, che votano con la scheda di colore grigio.

• La quarta (da 10.000 a 30.000 abitanti) è formata da 3 Comuni per 51 elettori, che votano con la scheda di colore rosso.

• La quinta (superiore a 100.000 abitanti) conta il solo Comune capoluogo per 33 elettori, che votano con scheda di colore viola.