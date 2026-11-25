Si sono chiuse le urne nel pomeriggio di del 25 novembre per i lavoratori dell’hub logistico di Amazon a Castelsangiovanni: la commissione elettorale ha proceduto allo spoglio per le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria nel magazzino. L’affluenza è stata pari al 54,6% degli aventi diritto al voto. Cresciuta di 2 punti rispetto alla volta precedente dimostra che vi è una partecipazione sempre crescente dei lavoratori alla vita sindacale. Questi i risultati: Ugl Servizi e Merci 33,7% (3 eletti); Uiltrasporti 23,1% (2 eletti); Ala 16,9% (2 eletti); Filt Cgil 16,4% (1 eletto); Fit Cisl 9,9% (1 eletto)

“E’ la terza volta – sottolineano in una nota congiunta le organizzazioni sindacali che hanno partecipato al voto – che nel magazzino di Castel San Giovanni i lavoratori hanno l’opportunità di scegliere i propri rappresentanti. Riteniamo che il processo di individuazione dei rappresentanti sindacali, la misurazione del consenso e la correttezza dei rapporti siano un prerequisito essenziale che consente ai lavoratori di guidare i processi di rappresentanza e sollecita la partecipazione degli stessi all’interno di logiche strutturate”. “Il lavoro di rappresentanza nel sito di Amazon a Castel San Giovanni – concludono – non è facile, ma è sotto certi aspetti formativo e concreto. Le sfide che attendono le lavoratrici ed i lavoratori neoeletti sono numerose ed importanti, ma forti del consenso ricevuto saranno certamente capaci di rispondere alle aspettative dei colleghi”.