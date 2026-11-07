Elicottero caduto, ai funerali dei militari anche la comunità bosniaca piacentina
La Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia rinnova le proprie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime
L’Imam principale della Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia e imam del Dzemat Ilm Piacenza, Muamer-ef. Kozica, ha partecipato, in rappresentanza ufficiale della Comunità, ai funerali solenni dei quattro militari italiani tragicamente scomparsi il 29 ottobre scorso in Bosnia-Erzegovina, a seguito dello schianto di un elicottero durante una missione nell’ambito dell’operazione internazionale Eufor Althea.
La cerimonia si è svolta il 3 novembre presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Muamer-ef. Kozica ha preso parte alla commemorazione insieme a S.E. Amira Arifović-Harms, Ambasciatrice della Bosnia ed Erzegovina in Italia. Alla cerimonia era presente anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, insieme alle massime autorità istituzionali e ai familiari delle vittime. La Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia “rinnova le proprie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e rivolge un pensiero ai militari rimasti feriti, augurando loro una pronta guarigione”.