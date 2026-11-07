Elicottero caduto, ai funerali dei militari anche la comunità bosniaca piacentina

L’Imam principale della Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia e imam del Dzemat Ilm Piacenza, Muamer-ef. Kozica, ha partecipato, in rappresentanza ufficiale della Comunità, ai funerali solenni dei quattro militari italiani tragicamente scomparsi il 29 ottobre scorso in Bosnia-Erzegovina, a seguito dello schianto di un elicottero durante una missione nell’ambito dell’operazione internazionale Eufor Althea.

La cerimonia si è svolta il 3 novembre presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Muamer-ef. Kozica ha preso parte alla commemorazione insieme a S.E. Amira Arifović-Harms, Ambasciatrice della Bosnia ed Erzegovina in Italia. Alla cerimonia era presente anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, insieme alle massime autorità istituzionali e ai familiari delle vittime. La Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia “rinnova le proprie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e rivolge un pensiero ai militari rimasti feriti, augurando loro una pronta guarigione”.