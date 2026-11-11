Emilbanca Lyons: Vittorie di carattere per Under 18 e Under 16
Vittoria pesantissima dell’Under 18 Emilbanca, che difende il fattore campo dall’assalto del Rugby Parma
Vittoria pesantissima dell’Under 18 Emilbanca, che difende il fattore campo dall’assalto del Rugby Parma, con un’affermazione di grinta e carattere che va oltre i 4 punti in classifica. Decisivo il primo tempo, in cui i Leoni scappano via nel punteggio con le mete di Galuzzi e Beghi, e poi contengono il ritorno degli ospiti nella ripresa, subendo una meta solo in doppia inferiorità numerica per le ammonizioni rimediate da Manca e Manfredi. Nel finale ancora nervosismo, con un altro cartellino giallo per parte che però non sposta gli equilibri della gara: al triplice fischio i bianconeri possono festeggiare una vittoria sofferta ma meritata contro un avversario davvero ostico. Per la classifica finale del girone qualificazione sarà decisiva la sfida dell’ultima giornata in programma il 29 novembre, in cui i Leoni dovranno registrare il massimo di punti possibile e un incrocio di risultati favorevoli per chiudere il girone in vetta.
U18 Barrage – 3 giornata
EMILBANCA Rugby Lyons v Parma rugby #2 14-10 (pt 14-3)
Marcatori: p.t.: 6’ m Galuzzi tr Del Fiol (7-0), 21’ cp Parma (7-3), 32’ m Beghi tr Del Fiol (14-3)
s.t.: 42’ m tr Parma (14-10)
EMILBANCA Rugby Lyons: Villazzi, Tosciri, Gemmi, Beghi, La Neve, Del Fiol, Sambin, Galuzzi, Manfredi (61’ Bricchi), Manca (65’ Guglieri), Dadati, Belloni (35’ Rizzi), Fontanella, Dodici, Sula (40’ Bucellari). A disp: Giovanelli. All: Mozzani;Rolleston
Arb: Gonzini (Bs)
Cartellini: giallo (Parma rugby #2, 31’); giallo Manca (EMILBANCA Rugby Lyons, 38’); giallo Manfredi (EMILBANCA Rugby Lyons, 39’); giallo (Parma rugby #2, 59’); giallo Galuzzi (EMILBANCA Rugby Lyons, 63’)
Punti conquistati in classifica: EMILBANCA Rugby Lyons 4, Parma rugby #2 1
UNDER 16 – Importante vittoria per l’Under 16 bianconera, che permette la qualificazione al campionato interregionale 2 al termine di un girone equilibratissimo e un finale in volata che ha coinvolto 4 squadre in cerca della qualificazione. Dopo un primo tempo equilibrato, forse per la tensione che aleggiava tra i giovani Leoni di fronte all’appuntamento così importante, il secondo è dominato dai bianconeri, che si installano in attacco senza però riuscire a concretizzare tutte le occasioni avute, in un replay di quanto visto nelle gare precedenti. Grossi miglioramenti evidenziati invece dall’altro lato del pallone, con la difesa che non permette alla formazione lombarda di riacciuffare la partita, chiusa sul 19-24 grazie alle mete di Capelli, Torelli e Del Fiol. Ora un weekend di stop prima del campionato interregionale dove i bianconeri potranno sicuramente ben figurare.
U16 Barrage – 5 giornata
Rugby Lambro v EMILBANCA Rugby Lyons 19-24 (pt 7-10)
Marcatori: p.t.: 4’ m tr Lambro (7-0), 7’ m Capelli (7-5), 32’ m Del Fiol (7-10)
s.t.: 56’ m Capelli tr Villazzi (7-17), 71’ m Torelli tr Villazzi (7-24), 73’ m Lambro (12-24), 78’ m tr Lambro (19-24)
EMILBANCA Rugby Lyons: Villazzi, Fugazza, Folliero, Trovato, Del Fiol, Paraboschi, Capelli (cap), Torelli, Romio, Bandini, Pugni (35’ Pascai), Tusino, Pea, Bernini (35’ Maggi), Novara (73’ Colombi). A disp: Murru, Ismaili. All: Rossi; Cobianchi
Arb: Romascu
Cartellini: giallo Folliero (EMILBANCA Rugby Lyons, 40’)
Punti conquistati in classifica: Rugby Lambro 1, EMILBANCA Rugby Lyons 5