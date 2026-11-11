Emilbanca Lyons: Vittorie di carattere per Under 18 e Under 16

Vittoria pesantissima dell’Under 18 Emilbanca, che difende il fattore campo dall’assalto del Rugby Parma, con un’affermazione di grinta e carattere che va oltre i 4 punti in classifica. Decisivo il primo tempo, in cui i Leoni scappano via nel punteggio con le mete di Galuzzi e Beghi, e poi contengono il ritorno degli ospiti nella ripresa, subendo una meta solo in doppia inferiorità numerica per le ammonizioni rimediate da Manca e Manfredi. Nel finale ancora nervosismo, con un altro cartellino giallo per parte che però non sposta gli equilibri della gara: al triplice fischio i bianconeri possono festeggiare una vittoria sofferta ma meritata contro un avversario davvero ostico. Per la classifica finale del girone qualificazione sarà decisiva la sfida dell’ultima giornata in programma il 29 novembre, in cui i Leoni dovranno registrare il massimo di punti possibile e un incrocio di risultati favorevoli per chiudere il girone in vetta.