Epocar presenta “The Vintage Vineyard”: auto d’epoca, vino e tradizione tra i colli piacentini

Sabato 14 novembre un’esperienza dedicata alla passione per i motori e alla scoperta delle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cantine Mossi 1558.

Unire la passione per le automobili storiche alla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze del territorio piacentino. È questo lo spirito di “The Vintage Vineyard”, l’evento organizzato da Epocar in collaborazione con Cantine Mossi 1558, che accoglierà i partecipanti nella propria sede di Albareto di Ziano (PC), in programma sabato 14 novembre 2026.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro e condivisione, mettendo in dialogo due mondi accomunati da una forte identità storica: quello delle automobili d’epoca e quello della tradizione vitivinicola piacentina. Una giornata pensata non soltanto per gli appassionati di motori, ma per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza diversa, all’insegna della convivialità e della scoperta del territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 15, con il ritrovo dei partecipanti in Strada Gragnana 17, a Piacenza, da dove partirà un giro panoramico tra le suggestive colline piacentine. Alle ore 16 è previsto l’arrivo in cantina, con esposizione delle vetture storiche e degustazione dei vini della produzione locale. La giornata proseguirà alle ore 17:30 con un apericena in cantina accompagnato da musica, per concludere il pomeriggio in un’atmosfera di condivisione e relax.

La partecipazione prevede una quota di 35 euro a persona. L’evento è aperto a tutti, anche a chi non possiede un’automobile o una motocicletta d’epoca: non è necessario essere proprietari di un veicolo storico per prendere parte all’iniziativa.

Con “The Vintage Vineyard”, Epocar rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura automobilistica e nel coinvolgere un pubblico sempre più ampio, creando occasioni di incontro tra generazioni e realtà del territorio. Un progetto che vuole dimostrare come la passione per i motori possa diventare anche uno strumento per raccontare e valorizzare le bellezze e le tradizioni del piacentino.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per partecipare è possibile iscriversi attraverso il modulo online: