“Erbe e preghiera: la scienza empirica della fede”, nuovo incontro promosso da La Cura del Bosco

Nel mese di Novembre si avviano al termine le attività del Progetto NOTTE SULL’ASEREI. Dopo una serie molteplice di eventi iniziati a Primavera con un primo ciclo di incontri dedicati al “Benessere come Consapevolezza dell’Interdipendenza”, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, proseguito poi con le esperienze estive all’aperto sull’alto Appennino fra Forest Bhating, Arte e Cultura locale, gli appuntamenti sono ricominciati in autunno ancora in Biblioteca con un nuovo ciclo, finalizzato sempre a riscoprire come la consapevolezza della nostra personale connessione alla Natura, dentro e fuori noi stessi, possa aiutarci a stare bene. A novembre sono previsti gli ultimi due incontri, circa la Fede e la preghiera in Sant’Ildegarda e infine sui rapporti fra l’Universo e la spiritualità umana.

Sabato 14 novembre alle 17.30 Elena Fiocchi e, in collegamento da Roma, Francesca Serra, antropologa, giornalista Rai, scrittrice e studiosa di Santa Ildegarda di Bingen converseranno con il pubblico su “Erbe e Preghiera: La Scienza empirica della Fede”. Ildegarda di Bingen, mistica medievale, dopo 1000 anni non è mai stata tanto attuale. Il suo pensiero mostra la stretta connessione fra la salute degli esseri viventi, la Natura e il Divino. Elena Fiocchi insegna ioga, meditazione e naturopatia secondo i dettami di Ildegarda di Bingen e con questi strumenti ad esempio prepara mentalmente giovani atleti ad affrontare le gare. Integrandoli poi con Reiki, Erboristeria emozionale, auto massaggio Dien Chan, Forest Bathing e Mental coach accompagna le persone in percorsi di trasformazione interiore. È fondatrice e custode di “lacasadildegarda”, luogo di ritiro spirituale e Atelier d’Arte, spazio di connessione autentica tra corpo, mente e Natura. Francesca Serra studia da oltre venticinque anni il pensiero, la spiritualità e la medicina di Ildegarda di Bingen, fonte sempre viva di pensiero e di ispirazione. È autrice di numerosi testi, nei quali l’ispirazione ildegardiana le ha permesso di intrecciare antropologia, spiritualità cristiana, conoscenza del corpo e rapporto con il creato. Tra i temi che hanno maggiormente orientato il suo lavoro vi sono la viriditas, intesa come forza vitale e generativa della creazione; la discretio, come arte della misura e del discernimento; l’armonia tra corpo e anima; il valore delle virtù e la responsabilità dell’essere umano verso la vita.

Sabato 28 novembre, sempre alle 17.30, Paolo Pantrini affronterà con i partecipanti il tema “Noi e il Cosmo: siamo interdipendenti?”. L’ultimo incontro chiude la rassegna o, più probabilmente, rilancia ad ulteriori quesiti, tirando le fila da Platone ad Efrem il Siro, da Giovanni Scoto Eriugena ad (ovviamente) Ildegarda di Bingen, per arrivare al’intuizione cosmoteandrica, dal pensiero poliedrico di Raimon Panikkar. Infatti, i momenti evolutivi della coscienza umana sono passati dal rapporto tra l’uomo, il mondo e il principio divino, fino al momento attuale, dove viviamo la crisi ecologica conseguente all’umanesimo scientifico e le nuove prospettive che si aprono a livello antropologico, spirituale e scientifico. Sebbene anche per la fisica moderna ogni cosa sia collegata, il tema sarà affrontato soprattutto dal punto di vista filosofico, antropologico e spirituale, di fronte ai limiti ormai evidenti del pensiero post illuminista, ancora positivista fino allo scientismo. Paolo Pantrini è un educatore, un giovane intellettuale piacentino alla ricerca di una connessione fra la sua spiritualità, il cosmo e il divino attraverso la poesia, la scrittura, la preghiera e la meditazione. I boschi, gli alberi, le acque sono per lui fonte di ispirazione ed emozione.