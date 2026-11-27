Si terrà sabato 28 novembre 2026 alle ore 11, presso il Salone Monumentale della biblioteca Passerini-Landi, l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Digit@Piacenza. Tracce di pietra, tracce di carta nel patrimonio culturale dei Musei civici e della Biblioteca Passerini-Landi”. Promossa dal Comune di Piacenza e finanziata dai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna (Programma regionale FESR 2021-2027) nell’ambito del bando per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Humanities, l’iniziativa offrirà ai cittadini l’opportunità di sperimentare in prima persona le nuove tecnologie applicate ai beni culturali.

I partecipanti potranno infatti vivere un viaggio attraverso la straordinaria piattaforma Lodovico Media Library, tavoli touch interattivi per sfidarsi con l’escape game “Il fiore nascosto”, esplorazioni in Realtà Aumentata nei luoghi più iconici della biblioteca e l’emozione unica dei visori di Realtà Virtuale.

Dopo l’apertura dell’evento con i saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e del consigliere regionale Luca Quintavalla, interverranno il dirigente del Settore Marketing Territoriale Daniele Cassinelli, il responsabile del servizio Biblioteche Graziano Villaggi, il project manager di ETT Spa. Matteo Romolini, il Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell’Università di Modena e Reggio Emilia Matteo Al Kalak e la co-fondatrice di Melazeta Lara Oliveti.

Digit@Piacenza, progetto integrato di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione, unisce le anime dei Musei Civici di Palazzo Farnese e della Biblioteca Passerini-Landi. Nella sua fase iniziale, l’iniziativa ha permesso di riportare alla luce reperti inestimabili: dalla collezione numismatica alle epigrafi, dalle opere pittoriche fino alle storiche carrozze del Museo di Palazzo Farnese (ora consultabili sul portale regionale PatER), fino ai preziosi manoscritti e ai rari volumi del Fondo Pallastrelli, oltre a cartoline, fotografie, mappe, disegni e stampe antiche resi disponibili su LeggerePiace e sul database nazionale Manus Online. Figura centrale e appassionante filo conduttore dell’intero percorso è Bernardo Pallastrelli (1807-1877), illustre studioso e “padre” del Museo Civico, che lasciò in eredità una straordinaria raccolta di circa duemila volumi e rarissimi opuscoli stampati a Piacenza tra il Cinquecento e l’Ottocento.

Oggi, questo inestimabile patrimonio rivive in modalità Open Access su Lodovico Media Library (DHMoRe) e, grazie allo standard IIIF, garantisce un’esplorazione ad alta definizione. A rendere l’esperienza ancora più travolgente vi sono tre edutainment di ultima generazione: un Escape Game, fruibile sia online sia in loco, in cui è lo stesso Pallastrelli a guidare i visitatori nella risoluzione di un affascinante mistero; l’esperienza immersiva di un viaggio indietro nel tempo fino alla Piacenza del 1816 a bordo di una carrozza d’epoca al fianco di Ferdinando Landi grazie ai visori di realtà virtuale; e quattro sorprendenti avatar in Realtà Aumentata (Bernardo Pallastrelli, Giuseppe Poggi, Ferdinando Landi e Pier Francesco Passerini) pronti a svelare i segreti e le origini delle due storiche istituzioni, attivabili tramite QR code posizionati in Biblioteca e nei Musei civici.