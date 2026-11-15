Esce di strada a Podenzano, 30enne soccorso con l’eliambulanza notturna

Intorno alle 23, per ragioni in via di accertamento, una vettura Alfa Romeo è uscita di strada finendo a lato della carreggiata. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Da Bologna è stato fatto arrivare l’elisoccorso notturno per il trasporto d’urgenza del ferito, un uomo di circa 30 anni all’ospedale Maggiore di Parma.