Esce di strada a Podenzano, 30enne soccorso con l’eliambulanza notturna
15 novembre 2026 | 02:45
Da Bologna è stato fatto arrivare l’elisoccorso notturno per il trasporto d’urgenza del ferito, un uomo di circa 30 anni all’ospedale Maggiore di Parma
Grave incidente nella tarda serata di sabato 14 novembre lungo la strada che collega Podenzano con San Giorgio Piacentino in località San Rocco, in provincia di Piacenza.
Intorno alle 23, per ragioni in via di accertamento, una vettura Alfa Romeo è uscita di strada finendo a lato della carreggiata. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Da Bologna è stato fatto arrivare l’elisoccorso notturno per il trasporto d’urgenza del ferito, un uomo di circa 30 anni all’ospedale Maggiore di Parma.
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