Europe for Peace ha aderito allo sciopero internazionale degli studenti contro la guerra del 20 novembre. Un sostegno arrivato a livello regionale, condiviso anche dalla rete di Piacenza. Di seguito, il comunicato integrale.

“Da settimane studenti e studentesse di tutta Europa occupano scuole e università e portano, spesso insieme ai lavoratori, nelle piazze delle città un messaggio chiaro ed inequivocabile: non vogliamo diventare carne da cannone, i governi investano nella scuola e nei diritti sociali anziché nella guerra. In Italia, mentre Save the Children certifica che il nostro paese spende appena il 4% del PIL nell’istruzione, ponendosi al quartultimo posto tra i paesi europei, il governo italiano – mentre stava per tagliare in legge finanziaria settemila tra insegnanti e personale scolastico (misura che, per ora, pare ritirata) – aumenta del 18% le spese militari portandole per la prima volta oltre i 40 miliardi di euro nel 2027. Verso quel 5% di spesa militare in rapporto al PIL come chiesto dalla NATO”.

“Come se non bastasse, mentre nelle scuole di tutta Italia falsi allarmi bomba seminano paura tra le giovani generazioni, la coppia Meloni/Crosetto decide di aumentare di altri 7,3 miliardi la spesa pubblica per l’acquisto dei cacciabombardieri F35 capaci di trasportare testate nucleari, portando a 20,8 miliardi il costo italiano complessivo di questi mostri statunitensi (programma iniziato con 131 esemplari da Berlusconi, proseguito con tutti i governi di ogni colore, ridotto a 90 da Monti, e riportato a 115 da Meloni) il cui costo unitario basterebbe per allestire oltre 1000 posti di terapia intensiva. Mentre la sanità pubblica viene progressivamente definanziata e smantellata. Alle proteste studentesche e popolari, inoltre, il governo risponde con una sfilza di decreti-repressione e la militarizzazione delle città – anche con i paracadutisti della Folgore e decine di carri Lince, come accade a Milano – considerate territorio ostile”.

“Di fronte a tutto questo, ed alla Commissione UE che ribadisce ossessivamente che bisogna “prepararsi alla guerra”, i giovani europei rispondono con lo Sciopero internazionale degli studenti contro la guerra del 20 novembre 2026. Il manifesto che lo promuove, Combattiamo per il nostro futuro non per le loro guerre, non solo esprime una serrata critica al riarmo europeo che sottrae ingenti risorse a istruzione, sanità, alloggi e servizi pubblici, ma contesta la militarizzazione che si infiltra nelle scuole e nelle università attraverso il reclutamento militare, la ricerca finanziata con fondi dell’industria bellica per la produzione di armamenti e le collaborazioni con istituzioni complici di guerre e genocidi, normalizzando la violenza della guerra e della sua preparazione attraverso il pretesto della difesa. “Ma sappiamo che il riarmo non previene i conflitti, bensì li esacerba”, scrivono i giovani promotori con molta più consapevolezza dei governi europei”.

“Il Manifesto dello sciopero ha cinque obiettivi: 1. Fine alla militarizzazione, al riarmo e all’austerità imposti in nome della guerra. Investimenti nel welfare, nell’istruzione pubblica, nella sanità e nei giovani, anziché in armi ed eserciti. 2. L’abolizione di ogni forma di coscrizione. Le scuole e le università devono essere spazi di pensiero critico e di liberazione, non strumenti di reclutamento militare o di industria bellica. 3. Libertà, giustizia e solidarietà per tutti i popoli oppressi. Fine dell’imperialismo, del colonialismo, dell’occupazione, dell’apartheid e del genocidio, nonché della complicità dei nostri governi in essi, a cominciare dalla recisione di ogni legame con gli stati responsabili di genocidio (come Israele). 4. Giustizia climatica e sociale per tutti. Porre fine al capitalismo basato sui combustibili fossili, all’estrattivismo, alla distruzione del clima e dell’ambiente. 5. Un cambiamento radicale del sistema contro l’autoritarismo e la repressione, e in difesa dei nostri diritti democratici. Per la fine del razzismo e del patriarcato, e per la sconfitta dell’estrema destra in tutti i paesi”.

“La Rete pace e nonviolenza dell’Emilia Romagna condivide integralmente i contenuti dello Sciopero internazionale degli studenti contro la guerra al quale aderisce e partecipa, insieme ai sindacati che lo sostengono, aggiungendo l’impegno per la rigorosa adesione ai principi della lotta nonviolenta. Che non è la via della moderazione ma della radicalità: è il rifiuto non solo dei fini del potere oppressivo, ma anche dei suoi mezzi, sfidandolo non sul terreno che conosce, preferisce e alimenta, quello della violenza, per quanto minima possa essere, ma su quello spiazzante dell’obiezione di coscienza, della disobbedienza civile, della resistenza nonviolenta”.