Un ricco calendario di eventi accompagna l’accensione delle luminarie nei cinque paesi della Val Tidone – Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Pianello Val Tidone e Alta Val Tidone – che si sono uniti quest’anno sotto il brand di promozione turistica e commerciale “Welcome Val Tidone – La vetrina del gusto”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e il supporto delle associazioni di categoria piacentine Confcommericio, Confesercenti e CNA. “Dopo aver condiviso una piattaforma di promozione in cui valorizzare alcuni degli appuntamenti più significativi dell’anno – commentano i sindaci dei cinque comuni – abbiamo deciso di realizzare anche un calendario di eventi che simbolicamente aprono i festeggiamenti natalizi sul nostro territorio. Il periodo che ci porta a Natale è un momento di riflessione e di bilanci per tutti noi, di gioia e comunità non solo per i bambini, ma anche un periodo intenso ma strategico per i nostri commercianti verso il cui sostegno questo progetto principalmente si rivolge”.

Sarà Castel San Giovanni, sabato 28 novembre, ad aprire ufficialmente il programma di Welcome Natale in Piazza XX Settembre: dalle ore 16 si terrà “Lumina: spettacolo luminoso” con trampoliere, flow artists e giocoleria luminosa a cura di Foco Loco. Alle 16.30 i canti natalizi dei bambini della scuola paritaria San Francesco e alle 17.00 l’accensione ufficiale delle luminarie. In serata, alle 21 presso il teatro Verdi è in programma lo spettacolo teatrale “Il Cavallo bianco” con la compagnia Abbati. Domenica 29 novembre si passa a Borgonovo per una giornata di festa che inizierà già al mattino con le bancarelle dei Mercanti di qualità e associazioni. Dalle ore 15 arriveranno gli Elfi itineranti per accompagnare poi i canti dei bambini e lo spettacolo di Natale. Alle 17 l’accensione delle luminarie e a seguire le fontane danzante con il fuoco.

La settimana successiva si passa a Pianello, dove sabato 5 dicembre, il momento di accensione delle luminarie (ore 17.30) sarà accompagnato da brindisi e un momento di degustazione di dolcezze, panettoni e prelibatezze culinarie a cura dell’associazioni commercianti. Martedì 8 dicembre, come da tradizione, Alta Val Tidone accenderà le luminarie con un momento di festa e condivisione tra brindisi ed allegria dalle ore 17 in Piazza Giovanni XXIII a Trevozzo. Infine, il giorno di Santa Lucia, domenica 13 dicembre, sarà Ziano a chiudere il calendario con una giornata che prenderà avvio dalle 9 con il mercatino degli hobbisti. Alle ore 12 il pranzo a cura delle associazioni e dalle 15 l’animazione per bambini nel centro storico accompagnerà all’accensione delle luminarie delle ore 17.