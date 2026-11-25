Eventi, brindisi e comunità: si accende il Natale di Welcome Val Tidone
Sarà Castel San Giovanni, sabato 28 novembre, ad aprire ufficialmente il programma di Welcome Natale in Piazza XX Settembre
Un ricco calendario di eventi accompagna l’accensione delle luminarie nei cinque paesi della Val Tidone – Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Pianello Val Tidone e Alta Val Tidone – che si sono uniti quest’anno sotto il brand di promozione turistica e commerciale “Welcome Val Tidone – La vetrina del gusto”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e il supporto delle associazioni di categoria piacentine Confcommericio, Confesercenti e CNA. “Dopo aver condiviso una piattaforma di promozione in cui valorizzare alcuni degli appuntamenti più significativi dell’anno – commentano i sindaci dei cinque comuni – abbiamo deciso di realizzare anche un calendario di eventi che simbolicamente aprono i festeggiamenti natalizi sul nostro territorio. Il periodo che ci porta a Natale è un momento di riflessione e di bilanci per tutti noi, di gioia e comunità non solo per i bambini, ma anche un periodo intenso ma strategico per i nostri commercianti verso il cui sostegno questo progetto principalmente si rivolge”.
Sarà Castel San Giovanni, sabato 28 novembre, ad aprire ufficialmente il programma di Welcome Natale in Piazza XX Settembre: dalle ore 16 si terrà “Lumina: spettacolo luminoso” con trampoliere, flow artists e giocoleria luminosa a cura di Foco Loco. Alle 16.30 i canti natalizi dei bambini della scuola paritaria San Francesco e alle 17.00 l’accensione ufficiale delle luminarie. In serata, alle 21 presso il teatro Verdi è in programma lo spettacolo teatrale “Il Cavallo bianco” con la compagnia Abbati. Domenica 29 novembre si passa a Borgonovo per una giornata di festa che inizierà già al mattino con le bancarelle dei Mercanti di qualità e associazioni. Dalle ore 15 arriveranno gli Elfi itineranti per accompagnare poi i canti dei bambini e lo spettacolo di Natale. Alle 17 l’accensione delle luminarie e a seguire le fontane danzante con il fuoco.
La settimana successiva si passa a Pianello, dove sabato 5 dicembre, il momento di accensione delle luminarie (ore 17.30) sarà accompagnato da brindisi e un momento di degustazione di dolcezze, panettoni e prelibatezze culinarie a cura dell’associazioni commercianti. Martedì 8 dicembre, come da tradizione, Alta Val Tidone accenderà le luminarie con un momento di festa e condivisione tra brindisi ed allegria dalle ore 17 in Piazza Giovanni XXIII a Trevozzo. Infine, il giorno di Santa Lucia, domenica 13 dicembre, sarà Ziano a chiudere il calendario con una giornata che prenderà avvio dalle 9 con il mercatino degli hobbisti. Alle ore 12 il pranzo a cura delle associazioni e dalle 15 l’animazione per bambini nel centro storico accompagnerà all’accensione delle luminarie delle ore 17.
Accanto a questi eventi targati Welcome Val Tidone, ognuno dei cinque paesi ha predisposto un proprio calendario di appuntamenti che è possibile consultare in aggiornamento sul sito www.oecom.it/welcome-val-