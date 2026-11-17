La Giunta comunale ha approvato la proposta di variazione di bilancio che prevede di accantonare le risorse necessarie per portare l’ex Hotel San Marco interamente in proprietà al Comune di Piacenza. L’edificio, che lega la storia della città a quella di Giuseppe Verdi, è oggi di proprietà del Comune e dell’Ausl di Piacenza. Acquisire la quota dell’Azienda sanitaria consentirebbe al Comune di proseguire, come unico proprietario, nel percorso di recupero che coinvolge anche il Ministero della Cultura. L’attuale amministrazione nel 2022 aveva tolto l’ex Hotel San Marco dal piano delle alienazioni, escludendo la vendita della quota comunale e affermando la volontà politica di conservarlo nel patrimonio pubblico e valorizzarlo.

Sulla base delle stime – spiegano da Palazzo Mercanti – la proposta prevede per l’operazione un valore complessivo di un milione e 130 mila euro. Di questi, 921mila corrispondono al valore previsto per la permuta dell’immobile comunale di via Scotti 13 in cui si trova una delle sedi del SerDP dell’Ausl (Servizio per le Dipendenze Patologiche, ex Sert) che il Comune propone di cedere alla stessa Azienda sanitaria che già lo utilizza. I restanti 209 mila euro sono coperti da ulteriori risorse di bilancio. La proposta sarà esaminata giovedì 19 novembre dalla Commissione consiliare 1 e lunedì prossimo, 23 novembre, dal Consiglio comunale. Con questo atto l’Amministrazione dà seguito allo studio di fattibilità presentato nel dicembre dello scorso anno: “In questi mesi – viene sottolineato – il lavoro ha riguardato una delle questioni decisive per il futuro del San Marco, ovvero quella della proprietà. Per arrivare alla proposta di oggi è stato necessario stimare il valore dei beni, individuare nel patrimonio comunale un immobile da proporre in permuta e reperire le risorse per completare l’operazione. È su questa base che il Comune potrà portare avanti il confronto con l’Ausl e, una volta perfezionata l’acquisizione, affrontare la fase successiva del recupero e la ricerca dei finanziamenti per i lavori”.